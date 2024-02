Congratulazioni: Kelvin Tatum compie 60 anni

Kelvin Tatum è nato l'8 febbraio 1964 a Epsom, a sud di Londra. Il giovane britannico si avvicinò allo speedway all'inizio degli anni '80 e corse per i Wimbledon Dons nel campionato britannico dal 1983. In precedenza aveva fatto la sua prima esperienza attiva nello speedway con l'Hackney.

Tatum ha fatto la sua prima apparizione in una finale mondiale di speedway a Bradford nel 1985. Nel 1992 si era qualificato per la finale mondiale sette volte, non riuscendo a raggiungere la finale dei migliori piloti di speedway solo nel 1987. Il britannico ha concluso tutte le finali mondiali tra i primi dieci.

Nel 1986, Tatum ha festeggiato il suo più grande successo a Königshütte (Chorzow) con il bronzo mondiale dietro ai danesi Hans Nielsen e Jan O. Pedersen. Il britannico ha ottenuto altri podi nello speedway e anche nelle competizioni a squadre e a coppie con numerose medaglie d'argento e di bronzo, oltre a vincere il campionato mondiale a squadre nel 1989 con Jeremy Doncaster, Simon Wigg, Paul Thorp e Simon Cross.

Kelvin Tatum ha avuto ancora più successo sulla pista lunga che sullo speedway, dove ha vinto numerosi trofei importanti in Germania e medaglie ai Campionati del Mondo. Nel 1994, Tatum ha disputato la sua prima finale del campionato del mondo su pista lunga a Marienbad, classificandosi all'undicesimo posto dopo un ritiro nella prima gara.

L'anno successivo, il 1995, l'inglese divenne sorprendentemente campione del mondo a Scheeßel dopo aver vinto la gara di salto contro il cinque volte campione Simon Wigg. Nei dieci anni successivi, Tatum è sempre stato tra i migliori sulla pista lunga. Nel 1998 e nel 2000 è stato anche il numero 1 al mondo. Nel 2004, Tatum ha condotto l'ultima gara della stagione a Plymouth prima di ritirarsi e perdere un possibile quarto titolo mondiale a favore di Gerd Riss.

Nella sua biografia, scritta dal noto presentatore televisivo di speedway GP Nigel Pearson, Kelvin parla apertamente delle sue battaglie con Gerd Riss, Karl Maier e Simon Wigg. Tatum afferma che nel 2004 avrebbe dovuto vincere più di tre titoli sulla pista lunga, compreso il fallimento. "Ma sono successe alcune cose che sono andate contro di me", ha detto. "Sono stato imbrogliato. I funzionari dell'epoca lo sapevano, ma non hanno avuto il coraggio di fare nulla".

Ha rivelato tutto questo nel suo libro di 196 pagine in inglese "Tales from the Top Drawer". Oltre alla sua carriera agonistica, parla anche della sua vita privata e dei suoi 20 anni come commentatore televisivo.

Alla fine della sua carriera, Tatum ha trovato la strada della televisione e da allora è un appuntamento fisso nelle trasmissioni televisive del Gran Premio di Speedway e delle gare di campionato in Inghilterra. Insieme al compianto Nigel Pearson, il britannico ha formato uno dei migliori duo di commentatori, se non il migliore che questo sport abbia mai visto.

Auguriamo a Kelvin Tatum, che è stato nominato "Membro dell'Impero Britannico" nel 2003, la migliore salute e tutto il meglio per il suo compleanno.

I grandi successi di Kelvin Tatum:

Campione del mondo di pista su sabbia 1995, 1998, 2000. campione del mondo a squadre di speedway 1989. campione europeo di pista su erba 1995. campione britannico di speedway 1987, 1990. campione britannico di pista su erba 1996, 1999, 2000.