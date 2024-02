Parabéns: Kelvin Tatum tem 60 anos

Kelvin Tatum nasceu a 8 de fevereiro de 1964 em Epsom, a sul de Londres. O jovem britânico entrou no speedway no início da década de 1980 e competiu pelo Wimbledon Dons na liga britânica a partir de 1983. Anteriormente, tinha adquirido a sua primeira experiência ativa no speedway em Hackney.

Tatum participou pela primeira vez numa final mundial de speedway em Bradford, em 1985. Em 1992, tinha-se qualificado para a final mundial sete vezes, só não conseguindo chegar à final dos melhores pilotos de speedway em 1987. O britânico terminou todas as finais mundiais entre os dez primeiros.

Em 1986, Tatum celebrou o seu maior sucesso em Königshütte (Chorzow) com o bronze no Campeonato do Mundo, atrás dos dinamarqueses Hans Nielsen e Jan O. Pedersen. O britânico alcançou mais pódios na pista de velocidade e também nas competições por equipas e pares, com numerosas medalhas de prata e bronze, além de vencer o campeonato do mundo por equipas em 1989, com Jeremy Doncaster, Simon Wigg, Paul Thorp e Simon Cross.

Kelvin Tatum foi ainda mais bem sucedido na pista longa do que na pista de velocidade, onde ganhou numerosos troféus importantes na Alemanha, bem como medalhas no Campeonato do Mundo. Em 1994, Tatum disputou a sua primeira final do Campeonato do Mundo de Pista Longa em Marienbad e terminou em décimo primeiro lugar após uma desistência na primeira corrida.

No ano seguinte, em 1995, o inglês sagrou-se surpreendentemente campeão do mundo em Scheeßel, depois de vencer o salto final contra o pentacampeão Simon Wigg. Nos dez anos seguintes, Tatum esteve sempre entre os melhores na pista longa. Em 1998 e 2000, foi também o número 1 do mundo. Em 2004, Tatum liderou a última corrida no final da época em Plymouth, antes de desistir e perder um possível quarto título mundial para Gerd Riss.

Na sua biografia, escrita pelo conhecido apresentador de televisão do GP de speedway, Nigel Pearson, Kelvin fala abertamente sobre as suas batalhas com Gerd Riss, Karl Maier e Simon Wigg. Tatum diz que deveria ter ganho mais de três títulos na pista longa em 2004, incluindo o fracasso. "Mas aconteceram certas coisas que foram contra mim", disse ele. "Fui enganado. Os responsáveis na altura sabiam disso, mas não tiveram coragem de fazer nada".

Revelou tudo isto no seu livro de 196 páginas, "Tales from the Top Drawer", em inglês. Para além da sua carreira nas corridas, fala também da sua vida privada e dos seus 20 anos como comentador de televisão.

No final da sua carreira, Tatum encontrou o seu caminho para a televisão e tem sido uma presença permanente nas transmissões televisivas do Grande Prémio de Speedway e das corridas da liga em Inglaterra desde então. Juntamente com o falecido Nigel Pearson, o britânico formou uma das melhores duplas de comentadores, se não a melhor dupla que o desporto alguma vez viu.

Desejamos a Kelvin Tatum, que foi nomeado "Membro do Império Britânico" em 2003, as maiores felicidades e saúde para o seu aniversário.

Os grandes êxitos de Kelvin Tatum:

Campeão do mundo de pista de areia 1995, 1998, 2000. Campeão do mundo de equipas de speedway 1989. Campeão europeu de pista de relva 1995. Campeão britânico de speedway 1987, 1990. Campeão britânico de pista de relva 1996, 1999, 2000.