Oficial: Campeonato do Mundo de MotoE 2024 com 16 corridas e 18 pilotos

Depois dos oito eventos com 16 corridas em 2003, a FIM e a Dorna puderam apresentar hoje o calendário do Campeonato do Mundo de MotoE para 2024. As motos Ducati também estarão presentes na maioria das corridas na Europa na próxima época - estão previstas 16 competições.

Serão novamente seleccionadas nove equipas com 18 pilotos, com a abertura a ter lugar em Portugal. Os treinos serão na sexta-feira e as duas corridas do Campeonato do Mundo realizar-se-ão no sábado, tal como este ano.

O calendário provisório do Campeonato do Mundo de MotoE 2024

23 de março: Portimão/Portugal

11 de maio: Le Mans/França

25 de maio: Catalunha/Espanha

01 junho: Mugello/Itália

29 de junho: Assen/Países Baixos

06 julho: Sachsenring/Alemanha

17 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

07 setembro: Misano/Itália