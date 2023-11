Felo Gresini: Ferrari confirmado para la sexta temporada

"¡No se cambia una alineación que funciona! Por eso hemos decidido confirmar al dúo de Ferrari y Finello por tercer año consecutivo", anunció el jueves Luca Gresini, director del equipo Gresini de MotoE. "Con Matteo hemos terminado cinco veces seguidas entre los tres primeros de la general. Después de ganar el primer Mundial con él, queremos repetirlo en 2024 y traer el título a casa."

"También será un año importante para Alessio. Después de una evolución constante, el tercer año será el decisivo para recoger los frutos de estas dos temporadas juntos", añadió Gresini, refiriéndose a Alessio Finello, 16º en la clasificación de MotoE 2023.

Matteo Ferrari sólo perdió la lucha por el título de 2023 (la temporada pasada se concedió por primera vez un título mundial oficial en MotoE) ante Mattia Casadei y Jordi Torres en la final de Misano. En 2024, el italiano de 26 años, incondicional de Gresini desde el debut de la serie eléctrica en 2019, volverá a intentarlo.

"Otro año juntos, ¡con este ya llevamos seis! Nunca imaginé llegar a este número. En las carreras, no es fácil construir una relación como esta: sólida, llena de confianza y con la voluntad de continuar incluso después de tantos años", subrayó Ferrari. El objetivo es claro: "Intentaremos ganar el título que se nos escapó este año. Hemos vuelto a terminar terceros, lo que me da un poco de pena. No obstante, ha sido una temporada muy bonita y trataremos de aprovecharla".