Felo Gresini : Ferrari confirmée pour la sixième saison

"On ne change pas un line-up qui fonctionne ! C'est pourquoi nous avons décidé de confirmer le duo Ferrari-Finello pour la troisième année consécutive", a annoncé jeudi le manager de l'équipe MotoE de Gresini, Luca Gresini. "Avec Matteo, nous avons terminé cinq fois de suite dans le top 3 du classement général. Après avoir remporté la première Coupe du monde avec lui, nous voulons répéter cela en 2024 et ramener le titre à la maison".

"Pour Alessio aussi, ce sera une année importante. Après une évolution constante, la troisième année sera décisive pour récolter les fruits de ces deux saisons passées ensemble", a ajouté Gresini en faisant référence à Alessio Finello, 16e du classement MotoE 2023.

Matteo Ferrari n'a perdu la lutte pour le titre 2023 (la saison dernière, un titre officiel de championnat du monde a été attribué pour la première fois en MotoE) que lors de la finale à Misano contre Mattia Casadei et Jordi Torres. En 2024, l'Italien de 26 ans, fidèle pilote de Gresini depuis les débuts de la série électrique en 2019, prend un nouveau départ.

"Une année de plus ensemble, cela nous fait déjà six ! Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce chiffre. Dans le sport automobile, il n'est pas facile de construire une telle relation, solide, pleine de confiance et avec la volonté de continuer même après tant d'années", a souligné Ferrari. L'objectif est alors clair : "Nous allons essayer de remporter le titre qui nous a échappé cette année. Nous sommes revenus à la troisième place, ce qui me désole un peu. Cela a néanmoins été une très belle saison et nous allons essayer de continuer sur cette lancée".