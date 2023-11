Felo Gresini: Ferrari confermata per la sesta stagione

"Non si cambia una formazione che funziona! Ecco perché abbiamo deciso di confermare la coppia Ferrari e Finello per il terzo anno consecutivo", ha annunciato giovedì il team manager della MotoE di Gresini Luca Gresini. "Con Matteo siamo arrivati tra i primi tre in classifica generale per cinque volte di fila. Dopo aver vinto la prima Coppa del Mondo con lui, vogliamo ripeterci nel 2024 e portare a casa il titolo".

"Sarà un anno importante anche per Alessio. Dopo un'evoluzione costante, il terzo anno sarà quello decisivo per raccogliere i frutti di queste due stagioni insieme", ha aggiunto Gresini riferendosi ad Alessio Finello, 16° nella classifica della MotoE 2023.

Matteo Ferrari ha perso la lotta per il titolo 2023 (per la prima volta nella scorsa stagione è stato assegnato un titolo mondiale ufficiale in MotoE) solo contro Mattia Casadei e Jordi Torres nel finale di Misano. Nel 2024, il ventiseienne italiano, un punto fermo di Gresini dal debutto della serie elettrica nel 2019, farà un altro tentativo.

"Un altro anno insieme, e siamo a sei! Non avrei mai immaginato di raggiungere questo numero. Nelle corse non è facile costruire un rapporto come questo: solido, pieno di fiducia e con la volontà di continuare anche dopo tanti anni", ha sottolineato Ferrari. L'obiettivo è chiaro: "Cercheremo di vincere il titolo che ci è sfuggito quest'anno. Siamo arrivati di nuovo terzi, e questo mi dispiace un po'. Tuttavia, è stata una stagione molto bella e cercheremo di fare tesoro di questa esperienza".