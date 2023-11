Felo Gresini: Ferrari confirmada para a sexta época

A Felo Gresini Racing vai continuar a utilizar a dupla de pilotos Matteo Ferrari e Alessio Finello em 2024. A equipa de Faenza conta com uma estabilidade notável, especialmente com o terceiro classificado do Campeonato do Mundo deste ano.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

"Não se muda um alinhamento que funciona! É por isso que decidimos confirmar a dupla Ferrari e Finello pelo terceiro ano consecutivo", anunciou o chefe de equipa de MotoE da Gresini, Luca Gresini, na quinta-feira. "Com Matteo terminámos entre os três primeiros da geral cinco vezes consecutivas. Depois de vencermos a primeira Taça do Mundo com ele, queremos repetir o feito em 2024 e trazer o título para casa."

"Será também um ano importante para Alessio. Depois de uma evolução constante, o terceiro ano será decisivo para colher os frutos destas duas épocas juntos", acrescentou Gresini, referindo-se a Alessio Finello, 16º na classificação de MotoE de 2023.

Matteo Ferrari só perdeu a luta pelo título de 2023 (um título oficial do campeonato do mundo foi atribuído no MotoE pela primeira vez na época passada) para Mattia Casadei e Jordi Torres na final em Misano. Em 2024, o italiano de 26 anos, um dos pilares da Gresini desde a estreia da série eléctrica em 2019, vai tentar outra vez.

"Mais um ano juntos, o que nos leva a seis! Nunca imaginei chegar a este número. Nas corridas, não é fácil construir uma relação como esta - sólida, cheia de confiança e com a vontade de continuar mesmo depois de tantos anos", sublinhou Ferrari. O objetivo é claro: "Vamos tentar ganhar o título que nos escapou este ano. Terminámos novamente em terceiro lugar, o que lamento um pouco. No entanto, foi uma época muito boa e vamos tentar continuar a trabalhar nesse sentido".