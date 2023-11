Completo: O calendário dos ensaios de inverno de 2024

As datas para os testes de pré-temporada na classe MotoE também foram finalizadas, o que significa que o calendário de testes do Campeonato do Mundo de Motociclismo para o próximo inverno está completo: As datas para todas as classes num piscar de olhos.

A classe eléctrica vai passar um total de quatro dias em Portimão, nos dias 21 e 22 de fevereiro e 3 e 4 de março, a preparar a abertura da época, que também terá lugar no Algarve, em Portugal, para o Campeonato do Mundo de MotoE, com o primeiro evento de MotoGP na Europa a 23 de março de 2024.

O calendário de testes para os ases do MotoGP também já está definido, com os testes de inverno a terem lugar em Valência (28 de novembro), Sepang (6 a 8 de fevereiro) e Doha (19 e 20 de fevereiro).

Haverá também três dias de testes oficiais durante a época em Jerez, Mugello e Misano, cada um no dia seguinte ao Grande Prémio no mesmo circuito.

No total, o número de dias de testes com os pilotos regulares de MotoGP será, portanto, aumentado em um dia em comparação com a temporada de 2023, para um total de nove dias. Esta medida foi acordada pelos responsáveis dos construtores, equipas e pilotos, bem como pelo fornecedor de pneus Michelin, porque um novo pneu dianteiro deve ser testado com vista a 2025.

Para as classes mais pequenas, um teste IRTA de três dias está de novo no programa antes da abertura da época no Qatar, de 28 de fevereiro a 1 de março em Jerez.

Este será precedido de um teste privado (em dias separados para Moto3 e Moto2) no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Testes de MotoGP para a pré-época de 2024

28 de novembro de 2023: Valência, após o final da época de 2023



01 a 03 de fevereiro de 2024: Sepang shakedown test (para pilotos de testes e estreantes)

06 a 08 de fevereiro de 2024: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro de 2024: Teste no Qatar

Testes de MotoGP para a época de 2024

29 de abril de 2024: Jerez

03 junho 2024: Mugello

09 setembro 2024: Misano

Testes de Moto2 da pré-época de 2024

24 e 25 de fevereiro de 2024: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março de 2024: Jerez (teste IRTA)

Testes de Moto3 da pré-época de 2024

22 e 23 de fevereiro de 2024: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março de 2024: Jerez (teste IRTA)

Testes de MotoE para a pré-época de 2024

21 e 22 de fevereiro de 2024: Portimão

03 e 04 de março de 2024: Portimão