Eric Granado prolonge l'équipe LCR E pour 2024

Depuis 2022, Eric Granado évolue dans la catégorie électrique pour l'équipe de Lucio Cecchinello, et il a remporté six victoires en MotoE durant cette période. L'attaque espérée pour la première couronne du championnat du monde a toutefois échoué la saison dernière, notamment en raison de blessures. En 2024, la troupe éprouvée fera une nouvelle tentative.

"Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Eric pour une saison supplémentaire", a annoncé officiellement Cecchinello mercredi. "Nous avons obtenu de superbes résultats ces deux dernières années et l'objectif est maintenant de se battre pour obtenir le maximum, car le potentiel est là. Il correspond bien à l'esprit LCR et c'est un pilote rapide, nous avons donc hâte d'être à la saison 2024".

"LCR est comme une famille pour moi et j'ai hâte de vivre une nouvelle saison ensemble", a approuvé le Brésilien de 27 ans. "Nous nous sommes déjà battus pour la victoire finale en 2022 et c'est l'objectif pour 2024. Je tiens à remercier Lucio, l'équipe et tous les sponsors pour leur soutien".

Classement final du championnat du monde MotoE 2023 après 16 courses :

1. Casadei, 260 points. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.