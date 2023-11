Eric Granado prolunga il contratto con LCR E-Team per il 2024

Eric Granado non ha più trovato posto nel Campionato Mondiale Superbike per il 2024, ma continuerà nel Campionato Mondiale MotoE come previsto. Il brasiliano rimarrà nel team LCR E-Team.

Eric Granado corre per il team di Lucio Cecchinello nella classe elettrica dal 2022, ottenendo in questo periodo sei vittorie in MotoE. Tuttavia, l'auspicato assalto alla prima corona del campionato mondiale è fallito la scorsa stagione a causa di un infortunio. La collaudata squadra farà un altro tentativo nel 2024.

"Siamo felici di poter contare su Eric per un'altra stagione", ha annunciato ufficialmente Cecchinello mercoledì. "Abbiamo ottenuto grandi risultati negli ultimi due anni e ora l'obiettivo è quello di lottare per il massimo, perché il potenziale c'è. Si inserisce bene nello spirito LCR ed è un pilota veloce, quindi non vediamo l'ora che arrivi la stagione 2024".

"LCR è come una famiglia per me e non vedo l'ora di disputare un'altra stagione insieme", ha dichiarato il 27enne brasiliano. "Abbiamo già lottato per la vittoria assoluta nel 2022 e questo è l'obiettivo per il 2024. Vorrei ringraziare Lucio, il team e tutti gli sponsor per il loro supporto".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoE 2023 dopo 16 gare:

1° Casadei, 260 punti. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.