Eric Granado renova contrato com a LCR E-Team para 2024



por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Gold & Goose

Eric Granado já não encontrou um lugar no Campeonato do Mundo de Superbike para 2024, mas vai continuar no Campeonato do Mundo de MotoE, como previsto. O brasileiro permanecerá na LCR E-Team.

