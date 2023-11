Lukas Tulovic en 2024 avec Intact dans le championnat du monde MotoE

En 2021, Lukas Tulovic a déjà remporté une course MotoE à Spielberg pour Tech3. En 2024, le champion d'Europe Moto2 de l'année dernière reviendra dans la série électrique, qui a officiellement le statut de championnat du monde depuis cette saison et qui est en outre disputée sur des motos monotypes Ducati.

"Je suis très heureux de continuer à faire partie de la famille Intact GP Racing", a souligné l'Allemand de 23 ans. "2024 sera ma quatrième année avec eux, après deux saisons en championnat d'Europe Moto2 et cette année en championnat du monde. J'espère aussi que l'année prochaine, nous pourrons renouer avec les succès que nous avons fêtés ensemble l'année dernière".

"L'année 2022 a été suivie d'une année difficile", a reconnu "Tulo", qui pointe à la 24e place du championnat du monde avec douze points avant la dernière course de Moto2. "Avant cela, nous avons été un peu gâtés par de nombreuses victoires et de grands moments. Mais maintenant, je me réjouis de relever un nouveau défi dans une catégorie que je connais déjà. Certes, la moto y est nouvelle. Mais j'aurai tout le temps d'apprendre à la connaître et de m'y adapter pendant les tests hivernaux. Je suis très confiant dans le fait que cette moto conviendra très bien à mon style de pilotage", a-t-il déclaré à propos de la V21L de Borgo Panigale.

"Je suis impatient de revenir en MotoE, mais aussi de retrouver l'équipe et la nouvelle saison. J'aurai aussi un coéquipier, Hectór Garzo, avec qui j'ai déjà partagé un box en 2018", a rappelé Tulovic. "Nous nous sommes très bien entendus dès le début et j'aime son style. Hectór est un gars calme, tout comme moi, donc je pense qu'il y aura une très bonne harmonie dans notre box. Avoir deux pilotes rapides n'est pas seulement un avantage pour l'équipe, cela nous aide aussi, nous les pilotes. Cela commence par l'échange de données et se poursuit lorsque nous nous poussons mutuellement sur la piste. Les signes sont donc bons pour une grande saison MotoE 2024".

Avec Hectór Garzo, Tulovic aura comme coéquipier le quatrième au classement général de la saison MotoE 2023. "Je suis vraiment heureux de faire une autre saison de MotoE avec Intact GP", a déclaré l'Espagnol de 25 ans à ce sujet. "Nous étions vraiment proches à la fin de la saison 2023, donc l'objectif pour l'année prochaine est de gagner le championnat et d'essayer de se battre pour les meilleures positions dans chaque course. Je suis vraiment reconnaissant que l'équipe continue à me faire confiance et je suis heureux de pouvoir continuer avec les gens de cette grande équipe. Je leur en suis très reconnaissant, car je me sens maintenant comme chez moi avec eux".