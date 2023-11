Fisso: Lukas Tulovic con Intact nel Campionato del Mondo MotoE nel 2024

Lukas Tulovic ha già vinto una gara della MotoE per Tech3 a Spielberg nel 2021, e il campione europeo della Moto2 dello scorso anno tornerà nella serie elettrica nel 2024, che da questa stagione ha ufficialmente lo status di campionato mondiale e si disputa anche con moto di serie Ducati.

"Sono molto felice di rimanere nella famiglia Intact GP Racing", ha sottolineato il 23enne tedesco. "Il 2024 sarà il mio quarto anno con loro, dopo due stagioni nel Campionato Europeo Moto2 e quest'anno nel Campionato del Mondo. Spero anche che il prossimo anno potremo costruire sui successi che abbiamo festeggiato insieme l'anno scorso".

"Il 2022 è stato seguito da un anno difficile", ha ammesso "Tulo", che si trova al 24° posto nel Campionato del Mondo con dodici punti prima dell'ultima gara della Moto2. "Prima di allora, siamo stati un po' viziati da molte vittorie e grandi momenti. Ma ora non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida in una classe che già conosco. Tuttavia, la moto è nuova. Ma avrò abbastanza tempo durante i test invernali per conoscerla e adattarmi. Sono sicuro che questa moto si adatterà molto bene al mio stile di guida", ha detto a proposito della V21L di Borgo Panigale.

"Non vedo l'ora di tornare in MotoE e di conoscere l'equipaggio e la nuova stagione. Avrò anche un compagno di squadra, Hectór Garzo, con cui ho già condiviso il box nel 2018", ha ricordato Tulovic. "Ci siamo trovati molto bene fin dall'inizio e mi piace il suo modo di fare. Hectór è un tipo calmo, proprio come me, quindi penso che ci sarà un'ottima armonia nel nostro box. Avere due piloti veloci non è solo un vantaggio per la squadra, ma aiuta anche noi piloti. Inizia con lo scambio di dati e continua quando ci spingiamo a vicenda in pista. Quindi i segnali sono buoni per una grande stagione MotoE 2024".

Con Hectór Garzo, Tulovic avrà come compagno di squadra il quarto classificato della stagione MotoE 2023. "Sono davvero felice di correre un'altra stagione MotoE con Intact GP", ha detto il 25enne spagnolo. "Siamo stati molto vicini alla fine della stagione 2023, quindi l'obiettivo per il prossimo anno è vincere il campionato e cercare di lottare per le migliori posizioni in ogni gara. Sono davvero grato che la squadra continui a fidarsi di me e sono felice di poter continuare a lavorare con le persone di questo grande team. Sono molto grato per questo, perché ora mi sento a casa con loro".