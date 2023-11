Corrigido: Lukas Tulovic com a Intact no Campeonato do Mundo de MotoE em 2024

Lukas Tulovic já venceu uma corrida de MotoE para a Tech3 em Spielberg em 2021, e o campeão europeu de Moto2 do ano passado regressará à série eléctrica em 2024, que tem oficialmente o estatuto de campeonato do mundo desde esta época e também é disputada com motos padrão da Ducati.

"Estou muito feliz por continuar a fazer parte da família Intact GP Racing", sublinhou o alemão de 23 anos. "2024 será o meu quarto ano com eles, depois de duas épocas no Campeonato da Europa de Moto2 e este ano no Campeonato do Mundo. Também espero que no próximo ano possamos dar continuidade aos sucessos que celebrámos juntos no ano passado."

"2022 foi seguido de um ano difícil", admitiu "Tulo", que está em 24º lugar no Campeonato do Mundo com doze pontos antes da última corrida de Moto2. "Antes disso, fomos um pouco mimados por muitas vitórias e grandes momentos. Mas agora estou ansioso por um novo desafio numa classe que já conheço. No entanto, a mota é nova. Mas vou ter tempo suficiente durante os testes de inverno para a conhecer e adaptar-me a ela. Estou muito confiante de que esta mota se adequará muito bem ao meu estilo de condução", disse ele sobre a V21L de Borgo Panigale.

"Estou ansioso pelo meu regresso ao MotoE e também pela equipa e pela nova época. Também vou ter um companheiro de equipa, Hectór Garzo, com quem já partilhei a box em 2018", recordou Tulovic. "Demos-nos muito bem desde o início e gosto da maneira dele. O Hectór é um tipo calmo, tal como eu, por isso acho que vai haver uma boa harmonia na nossa box. Ter dois pilotos rápidos não é apenas uma vantagem para a equipa, mas também nos ajuda a nós, pilotos. Começa com a troca de dados e continua quando nos esforçamos um pelo outro na pista. Por isso, os sinais são bons para uma grande época de MotoE em 2024."

Em Hectór Garzo, Tulovic terá como companheiro de equipa o quarto classificado da geral da época de MotoE de 2023. "Estou muito feliz por correr mais uma época de MotoE com a Intact GP", disse o espanhol de 25 anos. "Estivemos muito perto no final da época de 2023, por isso o objetivo para o próximo ano é ganhar o campeonato e tentar lutar pelas melhores posições em todas as corridas. Estou muito grato por a equipa continuar a confiar em mim e estou feliz por poder continuar com as pessoas desta grande equipa. Estou muito grato por isso, porque agora sinto-me em casa com eles".