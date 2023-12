MTHelmets-MSi prend également le relais de Pons en MotoE

Le retrait de l'équipe Pons a également des conséquences sur la grille MotoE pour 2024 : MTHelmets-MSi reprend les deux places et les occupe avec Miquel Pons et Oscar Gutierrez.

L'écurie du double champion du monde 250 cm3 Sito Pons est connue pour faire partie de l'histoire à la fin de la saison 2023. À partir de 2024, le team MTHelmets-MSi reprendra non seulement les deux places en Moto2 (avec Sergio Garcia et Ai Ogura), mais succédera également à HP Pons Los40 dans le championnat du monde MotoE.

Dans la série électrique, l'équipe Pons a d'ailleurs fourni cette année le champion du monde avec l'Italien de 24 ans Mattia Casadei.

Pour les débuts en MotoE de MTHelmets-MSi, l'équipe Principal Teo Martín a engagé Miquel Pons (26 ans), un pilote qui a déjà de l'expérience dans la catégorie dans laquelle il a couru depuis 2021 pour le LCR E-Team. En 2022, il avait déjà terminé cinquième au classement général. Le line-up est complété par Oscar Gutierrez, 24 ans, qui vient du championnat espagnol de Superbike, mais qui a déjà travaillé pour Pramac en 2023 en tant que pilote de remplacement MotoE.

"Nous sommes heureux qu'Oscar Gutierrez et Miquel Pons soient les combattants qui défendront nos couleurs en MotoE", a annoncé Martín. "Pour l'équipe, ce sera une autre nouvelle catégorie dans laquelle nous travaillerons avec le même enthousiasme qu'en Moto3 et Moto2".

"Je suis ravi de cette opportunité pour 2024, je suis très motivé pour repartir à zéro avec MTHelmets-MSi avec de nouvelles personnes", a souligné Miquel Pons. "Je vais donner le meilleur de moi-même en 2024 et me préparer pour me battre dans le haut du classement".

Son nouveau coéquipier Gutierrez a ajouté : "Je pense que ce sera une bonne année. J'ai un coéquipier fort, dont je peux certainement apprendre beaucoup, car il connaît bien la moto. Je me réjouis déjà de la pré-saison".