MTHelmets-MSi prende il posto di Pons anche in MotoE

La squadra corse del due volte campione del mondo 250cc Sito Pons sarà storia al termine della stagione 2023. Il team MTHelmets-MSi non solo assumerà i due slot della Moto2 (con Sergio Garcia e Ai Ogura) a partire dal 2024, ma succederà anche alla HP Pons Los40 nel Campionato del Mondo MotoE.

Per inciso, il team Pons è stato incoronato campione del mondo nella serie elettrica quest'anno con il 24enne italiano Mattia Casadei.

Per il debutto in MotoE di MTHelmets-MSi, il Team Principal Teo Martín ha ingaggiato Miquel Pons (26), un pilota che ha già esperienza nella classe, nella quale gareggia per l'LCR E-Team dal 2021. Nel 2022 ha ottenuto il quinto posto assoluto. La formazione è completata da Oscar Gutierrez, 24 anni, che proviene dal Campionato spagnolo Superbike ma ha anche corso per Pramac come sostituto in MotoE nel 2023.

"Siamo felici che Oscar Gutierrez e Miquel Pons saranno i combattenti che difenderanno i nostri colori in MotoE", ha annunciato Martín. "Per il team sarà un'altra nuova categoria in cui lavoreremo con lo stesso entusiasmo della Moto3 e della Moto2".

"Sono entusiasta di questa opportunità per il 2024 e sono molto motivato a ricominciare con MTHelmets-MSi con nuove persone", ha sottolineato Miquel Pons. "Darò il massimo nel 2024 e mi preparerò a lottare ai massimi livelli".

Il suo nuovo compagno di squadra Gutierrez ha aggiunto: "Penso che sarà un buon anno. Ho un compagno di squadra forte da cui posso sicuramente imparare molto perché conosce bene la moto. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".