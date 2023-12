MTHelmets-MSi também substitui Pons em MotoE

A retirada da equipa Pons também tem um impacto no campo do MotoE para 2024: A MTHelmets-MSi assume os dois lugares e preenche-os com Miquel Pons e Oscar Gutierrez.

A equipa de corrida do bicampeão mundial de 250cc, Sito Pons, passará à história no final da época de 2023. A equipa MTHelmets-MSi não só assumirá as duas vagas de Moto2 (com Sergio Garcia e Ai Ogura) a partir de 2024, como também sucederá à HP Pons Los40 no Campeonato do Mundo de MotoE.

A propósito, a equipa Pons foi coroada campeã mundial na série eléctrica este ano com o italiano Mattia Casadei, de 24 anos.

Para a estreia na MotoE da MTHelmets-MSi, o Team Principal Teo Martín contratou Miquel Pons (26), um piloto que já tem experiência na classe, na qual compete pela LCR E-Team desde 2021. Foi quinto na geral em 2022. O alinhamento é completado por Oscar Gutierrez, de 24 anos, que vem do Campeonato Espanhol de Superbike, mas que também correu pela Pramac como piloto substituto de MotoE em 2023.

"Estamos felizes por Oscar Gutierrez e Miquel Pons serem os lutadores que vão defender as nossas cores no MotoE", anunciou Martín. "Para a equipa, será outra nova categoria na qual trabalharemos com o mesmo entusiasmo que na Moto3 e Moto2."

"Estou entusiasmado com esta oportunidade para 2024 e estou muito motivado para começar de novo com a MTHelmets-MSi com novas pessoas", sublinhou Miquel Pons. "Vou dar o meu melhor em 2024 e preparar-me para lutar nos escalões superiores".

O seu novo companheiro de equipa, Gutierrez, acrescentou: "Penso que será um bom ano. Tenho um forte companheiro de equipa com quem posso certamente aprender muito porque ele conhece bem a moto. Já estou ansioso pela pré-época".