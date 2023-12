Randy Krummenacher: Retirada del Campeonato del Mundo de MotoE

Tras una infructuosa temporada de carreras en 2022, el ex piloto de 125cc y del Campeonato del Mundo de Moto2 Randy Krummenacher regresó al paddock de los Grandes Premios con el equipo Dynavolt Intact MotoE en 2023 - y ganó la carrera del Campeonato del Mundo en Silverstone con una Ducati.

Sin embargo, el piloto suizo ya no competirá el año que viene en la serie de carreras eléctricas con las motos estandarizadas de Ducati. "He tenido dos ofertas para MotoE, pero he decidido concentrarme en el Campeonato del Mundo de Resistencia en 2024", explicó el piloto de 33 años de la región de Zúrich Oberland, que ganó el Campeonato del Mundo de Supersport con una Yamaha en 2019. "Me he sentido extremadamente cómodo en el ECW hasta ahora, y desde un punto de vista financiero, esta serie de carreras también es interesante. Me siento como en casa en el Campeonato del Mundo de Resistencia y puedo continuar a un alto nivel durante algún tiempo. Tengo más futuro allí que en MotoE. Todavía se está negociando la participación en campeonatos nacionales, pero aún no se ha concretado nada."

En 2023, Randy participó en el Campeonato Italiano de Superbikes para el equipo Keope Yamaha. "Además de MotoE, también quería una moto de carreras con la que pudiera hacer algo de ruido".

Después de todo, el piloto suizo superó la temporada 2023 en buen estado de salud tras contraer el virus SARS-CoV-2 en marzo de 2022 y padecer después Covid Largo durante meses. Y durante su reaparición en Vallelunga, el 8 de mayo de 2022, se rompió el peroné izquierdo.

"No quiero revelar para qué equipo correré en 2024, ya que aún no hay nada firmado", explicó Krummi en una entrevista a SPEEDWEEK.com. "Pero estamos todos de acuerdo, pero puedo decirte que pilotaré una Honda en la categoría de Superbike. Tendré un paquete muy bueno. Estoy deseándolo".

Por cierto: Krummenacher disputó la Bol'dOr el pasado septiembre para el equipo Beringer.

"Eurosport retransmite las carreras en directo, viajo internacionalmente en el EWC", dice el piloto suizo, que vive con su pareja Serena y sus hijos en Italia, en el lago Trasimeno, cerca de Perugia.

En el Campeonato del Mundo de MotoE de la temporada pasada, Randy terminó quinto en la general como debutante, sumó 15 puntos en 16 carreras y logró 15 resultados entre los 11 primeros, incluyendo un total de cuatro podios.

"Krummi" cumple 34 años el 24 de febrero y ahora puede echar la vista atrás a una carrera de 20 años en las carreras de carretera. Primero triunfó en la ADAC Junior Cup alemana con la Aprilia 125 de dos tiempos, después entró en el Campeonato del Mundo de 125cc con la Red Bull-KTM y se aseguró un tercer puesto en el GP de Barcelona de 2007 a la edad de 17 años.

El piloto suizo también fue un habitual de las primeras posiciones en el Campeonato del Mundo de Moto2. En 2011, en su primera temporada en la categoría intermedia, logró el cuarto puesto en Sachsenring y el quinto en el GP de Catalunya. Tras cinco años, Krummenacher se despidió del Mundial de Moto2 para ganar el Mundial de Supersport con una Yamaha en 2019 (el año después de Cortese).

"Además de competir, seguiré desarrollando neumáticos y también trabajaré como desarrollador en el sector de los elementos de suspensión", anunció Randy Krummenacher. "Así que estaré suficientemente ocupado".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoE tras 16 carreras:

1. Casadei, 260 puntos. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.