Randy Krummenacher : retrait du championnat du monde MotoE

Après une saison de course ratée en 2022, l'ancien pilote de 125 cm3 et de Moto2 et Randy Krummenacher est revenu dans le camp des pilotes de Grand Prix en 2023 au sein du team Dynavolt Intact-MotoE - et a remporté la course de championnat du monde de Silverstone sur une Ducati.

Mais le Suisse ne participera plus l'année prochaine à la série de courses électriques avec les motos monotypes de Ducati. "J'ai eu deux offres pour le MotoE, mais j'ai décidé de me concentrer sur le championnat du monde d'endurance en 2024", a expliqué le Zurichois de 33 ans originaire de l'Oberland, qui a remporté le championnat du monde Supersport en 2019 sur Yamaha. "Jusqu'à présent, je me suis senti extrêmement à l'aise en ECW, et d'un point de vue financier, cette série de courses est également intéressante. Je me sens comme chez moi dans le championnat du monde d'endurance et je peux continuer à le faire à un haut niveau pendant un certain temps. J'y ai plus d'avenir qu'en MotoE. De plus, des négociations sont en cours pour une participation à des championnats nationaux ; mais rien n'est encore décidé".

En 2023, Randy a participé au championnat italien de Superbike pour l'équipe Keope Yamaha. "Car en plus de la MotoE, je voulais aussi une moto de course avec laquelle je puisse faire un peu de bruit".

Toujours est-il que le Suisse a traversé la saison 2023 en bonne santé, après avoir contracté le virus SARS-CoV-2 en mars 2022 et avoir ensuite souffert de Long-Covid pendant des mois. Et lors de son retour à Vallelunga, il s'est fracturé le péroné gauche le 8 mai 2022.

"Je ne veux pas encore révéler pour quelle équipe je roulerai en 2024, car rien n'est encore signé", a expliqué Krummi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais nous sommes tous d'accord. Je peux toutefois annoncer que je piloterai une Honda, et ce dans la catégorie Superbike. Je vais avoir un super bon package. J'ai hâte d'y être".

D'ailleurs, Krummenacher a disputé le Bol'dOr en septembre dernier pour l'équipe Beringer.

"Eurosport diffuse les courses en direct, en EWC, je suis sur la scène internationale", explique le Suisse, qui vit en Italie avec sa compagne Serena et ses enfants, au bord du Lago di Trasimeno, près de Pérouse.

Dans le championnat du monde MotoE, Randy s'est classé cinquième au classement général la saison dernière en tant que rookie, il a marqué 15 fois des points en 16 courses et a obtenu 15 résultats dans le top 11, dont quatre podiums au total.

"Krummi" aura 34 ans le 24 février et peut se targuer d'une carrière de 20 ans dans le road racing. Il s'est d'abord illustré dans la Junior Cup allemande de l'ADAC sur une Aprilia 125cc, puis il a rejoint le championnat du monde 125cc avec Red Bull-KTM et s'est assuré une troisième place en GP à Barcelone en 2007 à l'âge de 17 ans.

Le Confédéré s'est également régulièrement mêlé au championnat du monde Moto2. En 2011, pour sa première saison dans la catégorie des poids moyens, il s'est classé quatrième au Sachsenring et cinquième au GP de Catalogne. Après cinq ans, Krummenacher a fait ses adieux au championnat du monde Moto2 et a remporté en 2019 (l'année après Cortese) le championnat du monde Supersport sur Yamaha.

"En plus des courses, je continuerai à développer des pneus et serai en outre actif en tant que développeur dans le domaine des éléments de suspension", a annoncé Randy Krummenacher. "Je serai donc suffisamment occupé".

Classement final du championnat du monde MotoE après 16 courses :

1. Casadei, 260 points. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.