Randy Krummenacher: ritiro dal campionato mondiale MotoE

Dopo una stagione agonistica di scarso successo nel 2022, l'ex pilota del Campionato del Mondo 125cc e Moto2 Randy Krummenacher è tornato nel paddock dei Gran Premi con il team Dynavolt Intact MotoE nel 2023, vincendo la gara del Campionato del Mondo a Silverstone in sella a una Ducati.

Tuttavia, l'anno prossimo il pilota svizzero non parteciperà più alla serie di gare elettriche con le moto Ducati di serie. "Ho ricevuto due offerte per la MotoE, ma ho deciso di concentrarmi sul Campionato del Mondo Endurance nel 2024", ha spiegato il 33enne pilota della regione dell'Oberland zurighese, che nel 2019 ha vinto il Campionato del Mondo Supersport su una Yamaha. "Finora mi sono sentito estremamente a mio agio nell'ECW e anche dal punto di vista finanziario questa serie di gare è interessante. Nel Campionato del Mondo Endurance mi sento a casa e posso continuare ad alto livello ancora per un po'. Ho più futuro lì che nel MotoE. Sono ancora in corso trattative per la partecipazione ai campionati nazionali, ma non è ancora stato definito nulla."

Nel 2023, Randy ha partecipato al Campionato Italiano Superbike per il Team Keope Yamaha. "Oltre alla MotoE, volevo anche una moto da corsa con cui poter fare un po' di rumore".

Dopo tutto, il pilota svizzero ha affrontato la stagione 2023 in buona salute, dopo aver contratto il virus SARS-CoV-2 nel marzo 2022 e aver sofferto per mesi di Long Covid. E durante la rimonta a Vallelunga, l'8 maggio 2022, si è rotto il perone sinistro.

"Non voglio rivelare per quale squadra correrò nel 2024 perché non è stato ancora firmato nulla", ha spiegato Krummi in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Siamo tutti d'accordo, ma posso dirvi che guiderò una Honda nella classe Superbike. Avrò un ottimo pacchetto. Non vedo l'ora".

A proposito: Krummenacher ha partecipato al Bol'dOr lo scorso settembre per il team Beringer.

"Eurosport trasmette le gare in diretta, sto viaggiando a livello internazionale nell'EWC", dice il pilota svizzero, che vive con la sua compagna Serena e i loro figli in Italia sul Lago Trasimeno, vicino a Perugia.

Nel Campionato del Mondo MotoE della scorsa stagione, Randy si è classificato quinto in classifica generale come esordiente, ha ottenuto 15 punti in 16 gare e ha ottenuto 15 risultati nella top 11, tra cui un totale di quattro podi.

"Krummi" compie 34 anni il 24 febbraio e può ora guardare indietro a 20 anni di carriera nelle corse su strada. Ha ottenuto il primo successo nella ADAC Junior Cup tedesca con l'Aprilia 125 a due tempi, poi è entrato nel Campionato del Mondo 125cc con la Red Bull-KTM e si è assicurato un terzo posto nel GP di Barcellona nel 2007 all'età di 17 anni.

Il pilota svizzero è stato anche un regolare protagonista del Campionato del Mondo Moto2. Nel 2011, alla sua prima stagione nella classe di mezzo, ha conquistato il quarto posto al Sachsenring e il quinto posto al GP di Catalogna. Dopo cinque anni, Krummenacher ha dato l'addio al Campionato del Mondo Moto2 e ha vinto il Campionato del Mondo Supersport su una Yamaha nel 2019 (l'anno successivo a Cortese).

"Oltre alle corse, continuerò a sviluppare pneumatici e lavorerò anche come sviluppatore nel settore degli elementi delle sospensioni", ha annunciato Randy Krummenacher. "Quindi sarò sufficientemente impegnato".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoE dopo 16 gare:

1° Casadei, 260 punti. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.