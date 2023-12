Randy Krummenacher: Retirada do Campeonato do Mundo de MotoE

Apesar de ter conseguido quatro pódios e a vitória em Silverstone na sua época de estreia no MotoE, Randy Krummenacher vai deixar a série eléctrica. Ele vê o seu futuro no Campeonato do Mundo de Endurance com a Honda.

Após uma época de corridas de 2022 sem sucesso, o antigo piloto do Campeonato do Mundo de 125cc e Moto2 Randy Krummenacher regressou ao paddock do Grande Prémio com a equipa Dynavolt Intact MotoE em 2023 - e venceu a corrida do Campeonato do Mundo em Silverstone com uma Ducati.

No entanto, o piloto suíço já não vai competir na série de corridas eléctricas com as motos normalizadas da Ducati no próximo ano. "Tive duas ofertas para a MotoE, mas decidi concentrar-me no Campeonato do Mundo de Resistência em 2024", explicou o piloto de 33 anos da região de Zurique Oberland, que venceu o Campeonato do Mundo de Supersport numa Yamaha em 2019. "Eu me senti extremamente confortável no ECW até agora, e do ponto de vista financeiro, esta série de corridas também é interessante. Sinto-me em casa no Campeonato do Mundo de Endurance e posso continuar a um nível elevado durante algum tempo. Tenho mais futuro lá do que no MotoE. As negociações ainda estão em curso relativamente à participação nos campeonatos nacionais, mas ainda nada foi finalizado."

Em 2023, Randy participou no Campeonato Italiano de Superbike pela Team Keope Yamaha. "Para além do MotoE, também queria uma moto de corrida com a qual pudesse fazer algum barulho."

Afinal, o piloto suíço conseguiu passar a temporada de 2023 com boa saúde depois de contrair o vírus SARS-CoV-2 em março de 2022 e depois sofrer de Long Covid durante meses. E durante o seu regresso a Vallelunga, a 8 de maio de 2022, partiu o perónio esquerdo.

"Não quero revelar para que equipa vou correr em 2024, porque ainda não está nada assinado", explicou Krummi numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Mas estamos todos de acordo, mas posso dizer-vos que vou correr com uma Honda na classe Superbike. Vou ter um pacote muito bom. Estou ansioso por isso".

A propósito: Krummenacher disputou o Bol'dOr em setembro passado pela equipa Beringer.

"O Eurosport transmite as corridas em direto, estou a viajar internacionalmente no EWC", diz o piloto suíço, que vive com a sua companheira Serena e os filhos em Itália, no Lago Trasimeno, perto de Perugia.

No Campeonato do Mundo de MotoE da época passada, Randy terminou em quinto lugar na geral como estreante, marcou 15 pontos em 16 corridas e alcançou 15 resultados nos 11 primeiros lugares, incluindo um total de quatro subidas ao pódio.

"Krummi" faz 34 anos a 24 de fevereiro e pode agora olhar para trás, para uma carreira de 20 anos em corridas de estrada. Começou por ter sucesso na Taça Alemã ADAC Júnior com a Aprilia 125 a dois tempos, depois entrou no Campeonato do Mundo de 125cc com a Red Bull-KTM e garantiu um terceiro lugar no GP de Barcelona em 2007, com 17 anos.

O piloto suíço foi também um dos favoritos no Campeonato do Mundo de Moto2. Em 2011, na sua primeira época na classe de pesos médios, ficou em quarto lugar em Sachsenring e em quinto lugar no GP da Catalunha. Após cinco anos, Krummenacher despediu-se do Campeonato do Mundo de Moto2 e venceu o Campeonato do Mundo de Supersport numa Yamaha em 2019 (o ano seguinte a Cortese).

"Além das corridas, continuarei a desenvolver pneus e também trabalharei como desenvolvedor no setor de elementos de suspensão", anunciou Randy Krummenacher. "Por isso, vou estar suficientemente ocupado".

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoE após 16 corridas:

1º Casadei, 260 pontos. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.