Il campione del mondo Mattia Casadei si unisce all'LCR E-Team

Lucio Cecchinello ha presentato Mattia Casadei, il primo campione del mondo ufficiale della MotoE, come nuovo membro del suo LCR E-Team per la stagione 2024.

Oltre a Eric Granado, LCR manderà in gara Mattia Casadei, il campione in carica, nella prossima stagione MotoE. Il 24enne riminese ha vinto cinque gare con i colori Pons nel 2023, conquistando il primo titolo ufficiale del Campionato del Mondo MotoE in sella alla Ducati V21L e collezionando altri cinque podi. Tuttavia, non è riuscito a ottenere punti nella sua apparizione in Moto2 con Fantic Racing, e questo è stato uno dei motivi per cui non si è concretizzato l'auspicato passaggio alla seconda classe del GP. Fantic ha optato per il pilota stipendiato Xavier Cardelús al fianco di Aron Canet.

Casadei disputerà la sua sesta stagione nella serie elettrica nel 2024. "È un onore per noi poter contare sul Campione del Mondo MotoE in carica", ha dichiarato il Team Principal Lucio Cechinello, dando il benvenuto al connazionale italiano nell'LCR E-Team. "Ha già dimostrato il suo livello di prestazioni e noi vogliamo lottare per ottenere il massimo. La nostra formazione per il 2024 è ora completa, ed è una formazione forte. Siamo pronti a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi".

"Sono felice di far parte dell'LCR E-Team perché è una delle migliori squadre del settore", ha sottolineato Casadei. "Voglio lottare per ottenere i migliori risultati possibili e so che tutta la squadra vuole fare un ottimo lavoro. Questa è una motivazione in più. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi", è convinto il campione in carica.