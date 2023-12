O campeão do mundo Mattia Casadei junta-se à LCR E-Team

Paraalém de Eric Granado, a LCR vai enviar Mattia Casadei, o campeão em título, para a corrida na próxima época de MotoE. O piloto de Rimini, de 24 anos, venceu cinco corridas com as cores da Pons em 2023, a caminho do primeiro título oficial do Campeonato do Mundo de MotoE com a Ducati V21L, e conquistou mais cinco lugares no pódio. No entanto, não conseguiu marcar quaisquer pontos na sua participação como convidado na Moto2 com a Fantic Racing, o que foi uma das razões pelas quais a esperada mudança para a segunda classe mais alta de GP não se concretizou. A Fantic optou pelo piloto pago Xavier Cardelús ao lado de Aron Canet.

Casadei vai disputar a sua sexta temporada na série eléctrica em 2024. "É uma honra para nós podermos contar com o atual Campeão do Mundo de MotoE", afirmou o Chefe de Equipa Lucio Cechinello, dando as boas-vindas ao seu compatriota italiano à LCR E-Team. "Ele já provou o seu nível de desempenho e nós queremos lutar pelo máximo. O nosso alinhamento para 2024 está agora completo - e é um alinhamento forte. Estamos prontos para trabalhar para atingir os nossos objectivos".

"Estou muito contente por fazer parte da LCR E-Team porque é uma das melhores equipas no terreno", sublinhou Casadei. "Quero lutar pelos melhores resultados possíveis e sei que toda a equipa quer fazer um bom trabalho. Por isso, é uma motivação extra. Juntos, podemos alcançar grandes feitos", está convicto o atual campeão.