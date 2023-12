Tech3 E-Racing : 2024 avec Zaccone et Spinelli

Alessandro Zaccone (24 ans), qui est revenu dans la catégorie MotoE l'année dernière après une saison en Moto2 et a terminé la première saison officielle du championnat du monde dans la série électrique à la huitième place du classement général, aura un compatriote italien comme nouveau coéquipier pour la saison à venir chez Tech3 E-Racing : Nicholas Spinelli, 22 ans, vainqueur sous les couleurs de Pons de la dernière course de la saison 2023 à Misano.

"C'est un plaisir de confirmer Alessandro Zaccone pour une nouvelle saison", a déclaré Hervé Poncharal. "Je crois fermement que le succès se construit aussi sur la continuité. En 2023, Alessandro a montré de bonnes choses, il a le potentiel de se développer et de s'améliorer, donc 2024 devrait être et sera une année beaucoup plus forte pour lui".

Concernant la nouvelle recrue Spinelli, le chef d'équipe français a déclaré : "Il est déjà un vainqueur de MotoE, il est très jeune et a beaucoup progressé en 2023. C'est donc un rêve de l'avoir dans l'équipe. Nous pensons que lui et Alessandro peuvent se pousser mutuellement. Notre objectif est de gagner des courses et de nous battre pour le championnat du monde. En plus de cette excellente nouvelle, je suis fier que notre saison électrique 2024 soit soutenue par Motul en tant que nouveau sponsor-titre", a ajouté Poncharal.

Le championnat du monde MotoE 2024, qui comprendra à nouveau 16 compétitions réparties sur huit dates, débutera le 23 mars à Portimão. Auparavant, deux tests de pré-saison sont également prévus à l'"Autódromo Internacional do Algarve" (les 21 et 22 février ainsi que les 3 et 4 mars).