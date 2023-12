Tech3 E-Racing: 2024 con Zaccone e Spinelli

Il boss del team Tech3 Hervé Poncharal ha confermato Alessandro Zaccone per il 2024 e ha portato il vincitore di Misano Nicholas Spinelli nel suo team MotoE. Motul è anche il nuovo title sponsor.

Alessandro Zaccone (24), che lo scorso anno è tornato nella classe MotoE dopo una stagione in Moto2 e ha concluso il suo primo campionato mondiale ufficiale nella serie elettrica al terzo posto assoluto, avrà un altro italiano come nuovo compagno di squadra alla Tech3 E-Racing per la prossima stagione: Nicholas Spinelli, 22 anni, vincitore dell'ultima gara della stagione 2023 a Misano quando era ancora con i colori di Pons.

"È un piacere confermare Alessandro Zaccone per un'altra stagione", ha dichiarato Hervé Poncharal. "Credo fermamente che il successo si costruisca anche sulla continuità. Alessandro ha mostrato buoni segnali nel 2023, ha il potenziale per svilupparsi e migliorare, quindi il 2024 dovrebbe essere e sarà un anno molto più forte per lui".

Il boss della squadra francese ha parlato del nuovo acquisto Spinelli: "Ha già vinto la MotoE, è molto giovane e si è sviluppato molto nel 2023. Per questo è un sogno averlo in squadra. Crediamo che lui e Alessandro possano spingersi a vicenda. Il nostro obiettivo è vincere le gare e lottare per il campionato del mondo. Oltre a questa grande notizia, sono orgoglioso che la nostra stagione elettrica 2024 sarà supportata da Motul come nuovo title sponsor", ha aggiunto Poncharal.

Il Campionato mondiale MotoE 2024, che ancora una volta comprende 16 gare in otto date, prenderà il via a Portimão il 23 marzo. Prima di ciò, sono previsti due test pre-stagionali presso l'Autódromo Internacional do Algarve (il 21 e 22 febbraio e il 3 e 4 marzo).