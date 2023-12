Tech3 E-Racing: 2024 com Zaccone e Spinelli

Alessandro Zaccone (24), que regressou à classe MotoE no ano passado após uma temporada de Moto2 e terminou a sua primeira temporada oficial do campeonato do mundo na série eléctrica em terceiro lugar na geral, terá um compatriota italiano como seu novo companheiro de equipa na Tech3 E-Racing para a próxima temporada: Nicholas Spinelli, de 22 anos, vencedor da última corrida da época de 2023 em Misano, ainda com as cores da Pons.

"É um prazer confirmar Alessandro Zaccone para mais uma época", afirmou Hervé Poncharal. "Acredito firmemente que o sucesso também se constrói com a continuidade. Alessandro mostrou bons sinais em 2023, tem potencial para se desenvolver e melhorar, pelo que 2024 deverá ser e será um ano muito mais forte para ele."

O chefe de equipa francês falou sobre a nova contratação de Spinelli: "Ele já é um vencedor de MotoE, é muito jovem e desenvolveu-se fortemente em 2023. É por isso que é um sonho tê-lo na equipa. Acreditamos que ele e o Alessandro se podem ajudar mutuamente. O nosso objetivo é ganhar corridas e lutar pelo campeonato do mundo. Para além desta excelente notícia, estou orgulhoso por a nossa época eléctrica de 2024 ser apoiada pela Motul como nosso novo patrocinador", acrescentou Poncharal.

O Campeonato do Mundo de MotoE de 2024, que mais uma vez inclui 16 corridas em oito datas, arranca em Portimão a 23 de março. Antes disso, estão também agendados dois testes de pré-época no Autódromo Internacional do Algarve (a 21 e 22 de fevereiro e 3 e 4 de março).