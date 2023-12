Sorpresa: Pramac si ritira dal campionato mondiale MotoE

Dopo la prima stagione del Campionato del Mondo MotoE con le monoposto Ducati V21L, il team Pramac di Paolo Campinoti si ritira da questa serie di corse elettriche, che finora non è riuscita ad attirare abbastanza piloti di alto livello. Pramac aveva sotto contratto per la stagione 2023 l'italiano Luca Salvadori e lo spagnolo Tito Rabat, che però non sono andati oltre il 17° e il 14° posto nella classifica piloti, con Salvadori che è stato sostituito da Oscar Gutierrez dopo l'evento di Silverstone a causa delle sue scarse prestazioni.

I due posti Pramac dovrebbero essere occupati dal team ufficiale Ducati Superbike World Championship aruba.it, che ha vinto il Campionato del Mondo con Álvaro Bautista in ciascuno degli ultimi due anni. Il team Aruba ha finora ingaggiato i miei piloti e non ha ancora confermato ufficialmente la loro partecipazione.

Il team Trackhouse Racing, con sede negli Stati Uniti, occuperà i due posti CryptoDATA-RNF, ma non si prenderà il tempo necessario per selezionare i piloti, dato che i nuovi proprietari hanno un po' di tempo per ripulire la situazione della RNF e il team MotoGP ha naturalmente la priorità, soprattutto perché ha una moto unica e i test non inizieranno prima della fine di febbraio.

Test MotoE per la pre-stagione 2024

21 e 22 febbraio 2024: Portimão

03 e 04 marzo 2024: Portimão

Alcune squadre si sono riorganizzate almeno in parte. Ongetta SIC58 Squadra Corse continuerà con Kevin Manfredi, ma avrà un nuovo compagno di squadra in Massimo Roccoli.

Nel team tedesco Dynavolt, Lukas Tulovic prenderà il posto del quinto classificato Randy Krummenacher.

I partecipanti al Campionato mondiale MotoE 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Pilota ancora libero

Aruba.it: Pilota ancora aperto

Trackhouse Racing: Pilota ancora libero

I partecipanti al Campionato del Mondo MotoE 2023

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Team Openbank Aspar: Jordi Torres, Maria Herrera

Team Pons Racing 40: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

Il calendario provvisorio del Campionato mondiale MotoE 2024

23 marzo: Portimão/Portogallo

11 maggio: Le Mans/Francia

25 maggio: Catalunya/Spagna

01 giugno: Mugello/Italia

29 giugno: Assen/Paesi Bassi

06 luglio: Sachsenring/Germania

17 agosto: Red Bull Ring/Austria

07 settembre: Misano/Italia

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoE 2023 dopo 16 gare:

1° Casadei 260 punti. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.