Surpresa: Pramac retira-se do Campeonato do Mundo de MotoE

Na sequência dos resultados decepcionantes do influenciador Luca Salvadori e do antigo Campeão do Mundo de Moto2, Tito Rabat, a Pramac Racing vai retirar-se do Campeonato do Mundo de MotoE. No entanto, as duas vagas estão a ser muito procuradas.

Após a primeira temporada do Campeonato do Mundo de MotoE com os monolugares Ducati V21L, a equipa Pramac de Paolo Campinoti vai retirar-se desta série de corridas eléctricas, que até agora não conseguiu atrair um número suficiente de pilotos de topo. A Pramac tinha o italiano Luca Salvadori e o espanhol Tito Rabat sob contrato para a época de 2023, mas não conseguiram mais do que o 17º e 14º lugares na classificação dos pilotos, com Salvadori a ser substituído por Oscar Gutierrez após a prova de Silverstone devido ao seu fraco desempenho.

Espera-se que as duas vagas da Pramac sejam ocupadas pela equipa oficial de trabalho do Campeonato do Mundo de Superbike da Ducati, a aruba.it, que venceu o Campeonato do Mundo com Álvaro Bautista nos últimos dois anos. Até agora, a equipa de Aruba assinou com os meus pilotos e ainda não confirmou oficialmente a sua participação.

A equipa Trackhouse Racing, sediada nos EUA, vai preencher as duas vagas da CryptoDATA-RNF, mas não vai demorar muito tempo a selecionar os pilotos, uma vez que os novos proprietários têm algum tempo para resolver o problema da RNF e a equipa de MotoGP tem, naturalmente, prioridade, especialmente porque tem motos de tamanho único e os testes só começam no final de fevereiro.

Testes de MotoE para a pré-época de 2024

21 e 22 de fevereiro de 2024: Portimão

03 e 04 de março de 2024: Portimão

Várias equipas reorganizaram-se, pelo menos parcialmente. A Ongetta SIC58 Squadra Corse vai continuar com Kevin Manfredi, mas este terá um novo companheiro de equipa, Massimo Roccoli.

Na equipa alemã Dynavolt, Lukas Tulovic vai ocupar o lugar do quinto classificado, Randy Krummenacher.

A lista de participantes do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Piloto ainda em aberto

Aruba.it: Piloto ainda em aberto

Trackhouse Racing: Piloto ainda em aberto

A lista de participantes do Campeonato do Mundo de MotoE de 2023

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Equipa Openbank Aspar: Jordi Torres, Maria Herrera

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

O calendário provisório do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

23 março: Portimão/Portugal

11 maio: Le Mans/França

25 maio: Catalunha/Espanha

01 junho: Mugello/Itália

29 de junho: Assen/Países Baixos

06 julho: Sachsenring/Alemanha

17 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

07 setembro: Misano/Itália

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoE 2023 após 16 corridas:

1º Casadei 260 pontos. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.