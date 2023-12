Confirmé par la presse : Jordi Torres toujours dans l'équipe Aspar en 2024

Vainqueur du classement général MotoE en 2020 et 2021 et vice-champion du monde la saison dernière (la première avec le statut de champion du monde), Jordi Torres fait partie des pilotes les plus forts de la série électrique. Lundi, il a été annoncé qu'il continuerait à piloter une Ducati V21L en 2024 pour l'équipe Aspar, au sein de laquelle il avait déjà roulé en tant que remplaçant en 2011 et comme pilote titulaire en Moto2 en 2013 et 2014 avant l'année MotoE commune de 2023.

"2023 a été un tour de montagnes russes, avec de beaux moments et d'autres plus difficiles. Mais le plus beau, c'est que nous serons à nouveau ensemble en 2024", a annoncé Torres dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.

La question de savoir qui complètera l'équipe MotoE de Jorge "Aspar" Martinez aux côtés de l'Espagnol de 36 ans n'a pas encore été résolue.

Le plateau du championnat du monde MotoE 2024

Felo Gresini : Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi : Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team : Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP : Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing : Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse : Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team : Jordi Torres, deuxième pilote ouvert

Aruba.it : pilote encore à déterminer

Trackhouse Racing : pilote encore à déterminer