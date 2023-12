Confermato: Jordi Torres con la squadra Aspar anche nel 2024

Jordi Torres è tornato nel team Aspar per quest'anno e ha mancato di poco il suo primo titolo di Campione del Mondo MotoE con il secondo posto assoluto. Il team spagnolo farà un altro tentativo nel 2024.

Jordi Torres è uno dei piloti più forti della serie elettrica, vincitore assoluto della MotoE nel 2020 e nel 2021 e secondo classificato nella scorsa stagione (la prima con lo status di campione del mondo). Lunedì è stato annunciato che nel 2024 guiderà anche una Ducati V21L per il team Aspar, dove ha corso anche come sostituto nel 2011 e come pilota regolare nella classe Moto2 nel 2013 e 2014 prima dell'anno congiunto MotoE nel 2023.

"Il 2023 è stato un giro sulle montagne russe, con momenti positivi e difficili. Ma la cosa migliore è che correremo di nuovo insieme nel 2024", ha annunciato Torres in un messaggio video sui social media.

Resta da vedere chi completerà la squadra MotoE di Jorge "Aspar" Martinez al fianco del 36enne spagnolo.

I partecipanti al Campionato del Mondo MotoE 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, secondo pilota aperto

Aruba.it: Pilota ancora libero

Trackhouse Racing: pilota ancora libero