Confirmado: Jordi Torres também com a equipa Aspar em 2024

Jordi Torres regressou à equipa Aspar para este ano e perdeu por pouco o seu primeiro título do Campeonato do Mundo de MotoE, ficando em segundo lugar na geral. A equipa espanhola fará uma nova tentativa em 2024.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Jordi Torres é um dos pilotos mais fortes da série eléctrica, tendo vencido o MotoE em 2020 e 2021 e sido vice-campeão na época passada (a primeira com o estatuto de campeão do mundo). Na segunda-feira, foi anunciado que ele também vai pilotar uma Ducati V21L para a equipa Aspar em 2024, onde também andou como substituto em 2011 e como piloto regular na classe Moto2 em 2013 e 2014 antes do ano conjunto de MotoE em 2023.

"2023 foi uma viagem de montanha-russa, com momentos bons e difíceis. Mas o melhor de tudo é que vamos voltar a correr juntos em 2024", anunciou Torres numa mensagem de vídeo nas redes sociais.

Resta saber quem vai completar a equipa de MotoE de Jorge "Aspar" Martinez ao lado do espanhol de 36 anos.

A lista de participantes no Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, segundo piloto em aberto

Aruba.it: Piloto ainda em aberto

Trackhouse Racing: piloto ainda em aberto