Equipe Aspar : Kevin Zannoni remplacera Maria Herrera en 2024

Kevin Zannoni passe de la SIC58 Squadra Corse à l'Openbank Aspar Team et complète ainsi l'équipe MotoE de Jorge "Aspar" Martínez aux côtés de Jordi Torres, dont la présence a été confirmée mercredi.

Auparavant, l'équipe espagnole avait remercié Maria Herrera pour sa contribution au projet MotoE pendant cinq ans et 50 courses au total et avait souhaité à la jeune femme de 27 ans le meilleur pour son avenir. Il n'est pas clair si la seule femme pilote de MotoE continuera malgré tout dans la série électrique.

"L'année précédente, nous décidons de ramener Jordi Torres à la maison, ce qui s'est avéré être un grand succès. Jordi nous a menés au sommet, il nous a fait rêver d'un éventuel titre et je suis convaincu qu'il le fera à nouveau en 2024", a expliqué Aspar Martínez.

Le directeur de l'équipe a ajouté : "Je voudrais en même temps souhaiter la bienvenue à Kevin Zannoni dans l'équipe Openbank Aspar. C'est un jeune pilote dont nous avons suivi l'évolution dans la catégorie pendant plusieurs années. L'année dernière, il a décroché son premier podium et cette année, nous voulons lui offrir les meilleures opportunités pour qu'il poursuive cette évolution positive et qu'il puisse se battre avec nous pour de grands objectifs".

La nouvelle recrue Zannoni, neuvième du championnat du monde 2023, a lui-même annoncé : "Mon objectif sera d'être compétitif dans chaque course et de me battre pour les podiums et les victoires".

Son nouveau coéquipier Torres, qui a pour sa part clairement annoncé son objectif de remporter le titre, servira de motivation supplémentaire. Après deux victoires au classement général de la Coupe du monde en 2020 et 2021 et une deuxième place lors de la saison écoulée, il court après son premier titre MotoE avec statut officiel de champion du monde.

Le plateau du championnat du monde MotoE 2024

Felo Gresini : Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi : Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team : Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP : Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing : Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse : Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team : Jordi Torres, Kevin Zannoni

Aruba.it : pilotes encore à déterminer

Trackhouse Racing : pilotes encore à déterminer