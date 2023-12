Aspar Team: Kevin Zannoni sostituisce Maria Herrera nel 2024

Kevin Zannoni passa dalla SIC58 Squadra Corse al team Openbank Aspar, completando la squadra MotoE di Jorge "Aspar" Martínez insieme al confermato Jordi Torres, come è stato ufficialmente confermato mercoledì.

La squadra spagnola aveva già ringraziato Maria Herrera per il suo contributo al progetto MotoE in cinque anni di collaborazione e 50 gare in totale, augurando alla 27enne il meglio per il suo futuro. Tuttavia, non è chiaro se l'unica donna pilota della MotoE continuerà a partecipare alla serie elettrica.

"L'anno scorso abbiamo deciso di riportare a casa Jordi Torres e questo si è rivelato un grande successo. Jordi ci ha portato in alto, ci ha fatto sognare un possibile titolo e sono convinto che lo farà di nuovo nel 2024", ha spiegato Aspar Martínez.

Il Team Principal ha aggiunto: "Allo stesso tempo, vorrei dare il benvenuto a Kevin Zannoni nel team Openbank Aspar. È un giovane pilota di cui abbiamo seguito lo sviluppo nella categoria per diversi anni. L'anno scorso ha conquistato il suo primo podio e quest'anno vogliamo dargli le migliori opportunità per continuare questo sviluppo positivo e lottare per grandi obiettivi con noi".

Il nuovo acquisto Zannoni, che si è classificato nono nel Campionato del Mondo 2023, si è annunciato: "Il mio obiettivo sarà quello di essere competitivo in ogni gara e di lottare per podi e vittorie."

Il suo nuovo compagno di squadra Torres, che si è chiaramente prefissato l'obiettivo di vincere il titolo, sarà un ulteriore stimolo. Dopo due vittorie assolute nella Coppa del Mondo nel 2020 e nel 2021 e il secondo posto nella scorsa stagione, sta inseguendo il suo primo titolo MotoE con lo status di campione del mondo ufficiale.

I partecipanti al Campionato del Mondo MotoE 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Team Openbank Aspar: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Aruba.it: Piloti ancora liberi

Trackhouse Racing: Piloti ancora liberi