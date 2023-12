Equipa Aspar: Kevin Zannoni substitui Maria Herrera em 2024

A equipa Openbank Aspar para o Campeonato do Mundo de MotoE de 2024 está completa: o italiano Kevin Zannoni, de 23 anos, vai correr ao lado do vice-campeão Jordi Torres.

Kevin Zannoni passa da SIC58 Squadra Corse para a equipa Openbank Aspar, completando a equipa de MotoE de Jorge "Aspar" Martínez ao lado do confirmado Jordi Torres, foi oficialmente confirmado na quarta-feira.

A equipa espanhola já tinha agradecido a Maria Herrera pela sua contribuição para o projeto MotoE ao longo de cinco anos juntos e um total de 50 corridas e desejou à jovem de 27 anos tudo de bom para o seu futuro. No entanto, não é claro se a única mulher piloto de MotoE vai continuar na série eléctrica.

"No ano passado, decidimos trazer Jordi Torres para casa, o que provou ser um grande sucesso. O Jordi levou-nos ao topo, fez-nos sonhar com um possível título e estou convencido de que o fará novamente em 2024", explicou Aspar Martínez.

O chefe de equipa acrescentou: "Ao mesmo tempo, gostaria de dar as boas-vindas a Kevin Zannoni à equipa Openbank Aspar. É um jovem piloto cuja evolução na classe temos vindo a acompanhar há vários anos. No ano passado, conquistou o seu primeiro pódio e este ano queremos dar-lhe as melhores oportunidades para continuar esta evolução positiva e lutar por grandes objectivos connosco."

O recém-contratado Zannoni, que terminou em nono lugar no Campeonato do Mundo de 2023, anunciou: "O meu objetivo será ser competitivo em todas as corridas e lutar por pódios e vitórias."

O seu novo companheiro de equipa, Torres, que estabeleceu claramente o objetivo de conquistar o título, será um incentivo adicional. Depois de duas vitórias gerais na Taça do Mundo em 2020 e 2021 e do segundo lugar na época passada, ele está a perseguir o seu primeiro título de MotoE com estatuto oficial de campeonato do mundo.

A lista de participantes do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Aruba.it: Pilotos ainda em aberto

Trackhouse Racing: Piloto ainda em aberto