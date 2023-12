Championnat MotoE 2024 : seule une équipe reste inchangée

Après sa première saison en championnat du monde MotoE avec les motos monotypes Ducati V21L, l'équipe Prettl Pramac de Paolo Campinoti se retire de cette série de courses électriques qui n'a pas encore attiré suffisamment de pilotes de haut niveau.

Pramac Racing avait signé en 2023 l'Italien Luca Salvadori et l'Espagnol Tito Rabat, qui n'ont toutefois pas réussi à dépasser les 17e et 14e places au classement des pilotes, le YouTuber Salvadori ayant déjà été remplacé par Oscar Gutierrez après l'événement de Silverstone en raison de ses piètres performances et de ses problèmes de dos.

Les deux places de Prettl-Pramac devraient être reprises par l'équipe officielle du championnat du monde de Superbike Ducati, Aruba.it, qui a remporté le championnat ces deux dernières années avec Álvaro Bautista. L'équipe Aruba.it n'a pas encore présenté de pilotes et n'a pas encore confirmé officiellement sa participation.

La plus grosse prise a été réalisée par le propriétaire de l'équipe LCR Lucio Cecchinello : l'Italien continue avec Eric Granado, septième du championnat du monde, et a renforcé son équipe MotoE avec le champion du monde hors pair Mattia Casadei, qui était employé en 2023 par Sito Pons, dont les places ont été reprises par l'écurie MTHelmets-MSi comme dans le championnat du monde Moto2 de Teo Martín (pilotes : Oscar Gutierrez, Miquel Pons).

L'équipe américaine Trackhouse Racing Team occupera les deux créneaux MotoE de CryptoDATA-RNF, mais veut prendre son temps pour choisir les pilotes, car les nouveaux propriétaires ont encore du temps pour nettoyer le tas de débris de RNF et l'équipe MotoGP est bien sûr prioritaire, d'autant plus qu'en MotoE, des motos monotypes sont en jeu et que la saison de course ne commence que fin mars.

Le directeur de l'équipe RNF, Razlan Razali, avait déjà engagé Nicholas Spinelli du team Pons pour 2024 avant l'effondrement de l'équipe. Le sixième du championnat du monde a entre-temps été présenté par l'équipe Tech3-E-Racing comme nouvelle recrue.

De nombreuses équipes se sont restructurées, du moins en partie. Ainsi, Ongetta SIC58 Squadra Corse continue avec Kevin Manfredi, mais il a un nouveau coéquipier en la personne de Massimo Roccoli.

Au sein du team allemand Dynavolt, Lukas Tulovic prendra la place de Randy Krummenacher, cinquième au championnat du monde. Au sein de l'équipe Openbank Aspar, Kevin Zannoni sera le nouveau coéquipier du vice-champion du monde Jordi Torres. Seule l'équipe Felo Gresini continue sans changement avec Matteo Ferrari et Alessio Finello.

Le plateau du championnat du monde MotoE 2024

Felo Gresini : Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi : Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team : Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP : Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing : Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse : Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team : Jordi Torres, Kevin Zannoni

Aruba.it : pilotes encore à déterminer

Trackhouse Racing : pilotes encore à déterminer

En comparaison, le plateau du championnat du monde MotoE 2023

Felo Gresini : Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse : Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Équipe Openbank Aspar : Jordi Torres, Maria Herrera

Équipe Pons Racing 40 : Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Prettl Pramac MotoE : Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team : Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP : Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing : Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team : Andrea Mantovani, Mika Perez

Le calendrier provisoire du Championnat du Monde MotoE 2024

23 mars : Portimão/Portugal

11 mai : Le Mans/France

25 mai : Catalunya/Espagne

01 juin : Mugello/Italie

29 juin : Assen/Pays-Bas

06 juillet : Sachsenring/Allemagne

17 août : Red Bull Ring/Autriche

07 septembre : Misano/Italie

Essais MotoE de pré-saison 2024

21 et 22 février : Portimão

03 et 04 mars : Portimão