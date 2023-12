MotoE 2024: Apenas uma equipa permanece inalterada

Após a primeira temporada do Campeonato do Mundo de MotoE com as motos monolugares Ducati V21L, a equipa Prettl Pramac de Paolo Campinoti vai retirar-se desta série de corridas eléctricas, que até agora não conseguiu atrair um número suficiente de pilotos de topo.

A Pramac Racing tinha o italiano Luca Salvadori e o espanhol Tito Rabat sob contrato em 2023, mas não conseguiram mais do que o 17º e 14º lugares na classificação dos pilotos, com o YouTuber Salvadori a ser substituído por Oscar Gutierrez após o evento de Silverstone devido ao seu fraco desempenho e problemas nas costas.

Espera-se que as duas vagas da Prettl-Pramac sejam ocupadas pela equipa oficial de trabalho do Campeonato do Mundo de Superbike da Ducati, a Aruba.it, que venceu o Campeonato do Mundo com Álvaro Bautista nos últimos dois anos. A equipa Aruba.it ainda não apresentou nenhum piloto e ainda não confirmou oficialmente a sua participação.

A maior captura foi feita pelo proprietário da equipa LCR, Lucio Cecchinello: o italiano continua com o sétimo classificado do Campeonato do Mundo, Eric Granado, e reforçou a sua equipa de MotoE com o excelente campeão do mundo Mattia Casadei, que foi contratado pela Sito Pons em 2023, cujos lugares foram ocupados pela equipa de corridas MTHelmets-MSi, tal como no Campeonato do Mundo de Moto2 por Teo Martín (pilotos: Oscar Gutierrez, Miquel Pons).

A Trackhouse Racing Team, sediada nos EUA, vai preencher as duas vagas de MotoE da CryptoDATA-RNF, mas quer levar o seu tempo com a seleção dos pilotos, porque os novos proprietários ainda têm algum tempo para limpar a confusão da RNF e a equipa de MotoGP tem naturalmente prioridade, especialmente porque a MotoE envolve motos de tamanho único e a época de corridas só começa no final de março.

O chefe de equipa da RNF, Razlan Razali, já tinha contratado Nicholas Spinelli da equipa Pons para 2024, antes do colapso da equipa. O sexto classificado no Campeonato do Mundo foi agora apresentado pela Tech3-E-Racing Team como uma nova contratação.

Várias equipas reorganizaram-se, pelo menos parcialmente. A Ongetta SIC58 Squadra Corse continuará a contar com Kevin Manfredi, mas este terá um novo companheiro de equipa, Massimo Roccoli.

Na equipa alemã Dynavolt, Lukas Tulovic vai ocupar o lugar de Randy Krummenacher, que terminou em quinto lugar no campeonato do mundo. Na Openbank Aspar Team, Kevin Zannoni será o novo companheiro de equipa do vice-campeão Jordi Torres. Apenas a Felo Gresini Team continua inalterada com Matteo Ferrari e Alessio Finello.

A lista de participantes do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Aruba.it: Pilotos ainda em aberto

Trackhouse Racing: Pilotos ainda em aberto

Para comparação, a equipa do Campeonato do Mundo de MotoE de 2023

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Equipa Openbank Aspar: Jordi Torres, Maria Herrera

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Prettl Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

O calendário provisório do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

23 março: Portimão/Portugal

11 maio: Le Mans/França

25 maio: Catalunha/Espanha

01 junho: Mugello/Itália

29 de junho: Assen/Países Baixos

06 julho: Sachsenring/Alemanha

17 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

07 setembro: Misano/Itália

Testes de MotoE para a pré-época de 2024

21 e 22 de fevereiro: Portimão

03 e 04 de março: Portimão