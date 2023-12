Héctor Garzo: "La Ducati V21L es una máquina de carreras

En el final de temporada en Valencia, Héctor Garzo hizo una aparición como invitado en la categoría de Moto2 en la NTS (28º puesto en la clasificación, caída en la carrera). En 2024, el español de 25 años volverá a disputar el Campeonato del Mundo de MotoE para el equipo Dynavolt Intact MotoE, en el futuro junto al alemán Lukas Tulovic, de 23 años.

Garzo, que compitió en el Campeonato del Mundo de Moto2 para el equipo Pons en 2020 y 2021 y terminó segundo en la categoría intermedia de GP en su carrera de casa en el Circuit Ricardo Tormo, admitió: "Mi objetivo a más largo plazo es volver a Moto2. En este momento, sin embargo, la atención se centra en el próximo año en MotoE. Lo afrontamos con mucha motivación para luchar por la victoria en el mayor número de carreras posible."

Garzo terminó la primera temporada oficial del campeonato del mundo de la serie eléctrica en 4ª posición de la general este año. "Obviamente es una pena no estar entre los tres primeros; después de seis podios y una victoria, normalmente te gustaría estar entre los tres primeros, pero perdimos muchos puntos en Alemania", dijo, refiriéndose al incidente con Nicholas Spinelli que le obligó a abandonar la carrera. "Pero en definitiva no es un problema, me he sentido muy fuerte durante la temporada y además tengo muy buen feeling con el equipo, los técnicos y los mecánicos. Eso ha facilitado el trabajo y también aporta más satisfacción. Como he dicho, es una pena no haber estado entre los tres primeros esta temporada. Pero eso no hace sino reforzar nuestros objetivos para la próxima temporada. Creo que podemos hacerlo", afirmó el español.

Garzo ya estuvo en la parrilla en el año de estreno de MotoE 2019. Reveló lo siguiente sobre la Ducati V21L, que sustituyó a la Energica Ego Corsa utilizada hasta entonces como monoplaza de MotoE en 2023: "La mejora más importante con la moto Ducati es que ahora es una máquina de carreras más realista. Es más fácil ajustar la puesta a punto y la moto y llevarla al límite. Es una moto más competitiva".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoE 2023 tras 16 carreras:

1. Casadei, 260 puntos. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.