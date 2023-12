Hector Garzo : "La Ducati V21L est une machine de course

Lors de la finale de la saison à Valence, Hector Garzo a fait une apparition dans la catégorie Moto2 sur la NTS (28e place en qualifications, chute en course). En 2024, l'Espagnol de 25 ans disputera à nouveau le championnat du monde MotoE pour le Dynavolt Intact MotoE Team, à l'avenir aux côtés de l'Allemand Lukas Tulovic, 23 ans.

Garzo, qui a participé de manière fixe au championnat du monde Moto2 en 2020 et 2021 pour l'équipe Pons et qui a récolté une deuxième place dans la catégorie GP moyenne lors de sa course à domicile sur le circuit Ricardo Tormo, a reconnu : "Mon objectif à long terme est de revenir en Moto2. Mais pour l'instant, je me concentre sur l'année prochaine en MotoE. Nous l'abordons avec beaucoup de motivation pour nous battre pour la victoire dans autant de courses que possible".

Cette année, Garzo a terminé la première saison officielle de championnat du monde de la série électrique à la quatrième place du classement général. "C'est évidemment dommage de ne pas être dans le top 3 - après six podiums et une victoire, on aimerait normalement être dans le top 3, mais nous avons perdu beaucoup de points en Allemagne", a-t-il fait référence à l'incident avec Nicholas Spinelli qui l'a mis hors course. "Finalement, ce n'est pas un problème, je me suis senti très fort pendant la saison et j'ai aussi vraiment un bon feeling avec l'équipe, les techniciens et les mécaniciens. Cela a rendu le travail plus facile et apporte aussi plus de satisfaction. Comme je l'ai dit, c'est dommage d'avoir manqué le top 3 cette saison. Mais cela ne fait que renforcer nos objectifs pour la saison prochaine. Je pense que nous pouvons y arriver", a affirmé l'Espagnol.

Garzo était déjà au départ de la première année de MotoE en 2019. Au sujet de la Ducati V21L, qui remplacera en 2023 la moto Energica Ego Corsa utilisée jusqu'alors en tant que monture MotoE, il a révélé : "La principale amélioration avec la moto Ducati est qu'il s'agit désormais d'une machine de course plus réaliste. Il est plus facile de régler les paramètres et la moto et de pousser à la limite. C'est une moto plus compétitive".

Classement final du championnat du monde MotoE 2023 après 16 courses :

1. Casadei, 260 points. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.