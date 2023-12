Hector Garzo: la Ducati V21L è una macchina da corsa

Il pilota di Dynavolt Intact Hector Garzo rimpiange di aver mancato le medaglie per un punto nella sua prima stagione di MotoE con lo status di campione del mondo. Nel 2024, attaccherà ancora una volta in sella alla Ducati V21L elettrica.

Nel finale di stagione a Valencia, Hector Garzo ha fatto un'apparizione nella classe Moto2 sulla NTS (28° posto in qualifica, caduta in gara). Nel 2024, il 25enne spagnolo parteciperà nuovamente al Campionato del Mondo MotoE per il Team Dynavolt Intact MotoE, in futuro al fianco del 23enne tedesco Lukas Tulovic.

Garzo, che ha partecipato al Campionato del Mondo Moto2 per il Team Pons nel 2020 e nel 2021 e si è classificato secondo nella classe media GP nella sua gara di casa al Circuito Ricardo Tormo, ha ammesso: "Il mio obiettivo a lungo termine è quello di tornare in Moto2. Al momento, però, l'attenzione è rivolta al prossimo anno in MotoE. Lo stiamo affrontando con molta motivazione per lottare per la vittoria in quante più gare possibili".

Quest'anno Garzo ha concluso la prima stagione ufficiale del campionato mondiale della serie elettrica al quarto posto assoluto. "È ovviamente un peccato non essere tra i primi tre - dopo sei podi e una vittoria, normalmente si vorrebbe essere tra i primi tre, ma abbiamo perso molti punti in Germania", ha detto, riferendosi all'incidente con Nicholas Spinelli che lo ha costretto a uscire dalla gara. "Ma alla fine non è un problema, mi sono sentito molto forte durante la stagione e ho anche un ottimo feeling con la squadra, i tecnici e i meccanici. Questo ha reso il lavoro più facile e porta anche più soddisfazione. Come ho già detto, è un peccato non aver raggiunto i primi tre posti in questa stagione. Ma questo non fa che rafforzare i nostri obiettivi per la prossima stagione. Credo che possiamo farcela", ha affermato lo spagnolo.

Garzo era già sulla griglia di partenza della prima edizione della MotoE 2019. Ha rivelato quanto segue sulla Ducati V21L, che ha sostituito l'Energica Ego Corsa utilizzata fino a quel momento come monoposto della MotoE nel 2023: "Il miglioramento più importante della moto Ducati è che ora è una macchina da corsa più realistica. È più facile regolare l'assetto e la moto e spingerla al limite. È una moto più competitiva".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoE 2023 dopo 16 gare:

1° Casadei, 260 punti. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.