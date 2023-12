Hector Garzo: A Ducati V21L é uma máquina de corridas

O piloto da Dynavolt Intact, Hector Garzo, lamenta ter perdido as medalhas por um ponto na sua primeira época de MotoE com estatuto de campeão do mundo. Em 2024, voltará a atacar com a Ducati V21L eléctrica.

No final da temporada, em Valência, Hector Garzo participou como convidado na classe Moto2 na NTS (28º lugar na qualificação, queda na corrida). Em 2024, o espanhol de 25 anos voltará a disputar o Campeonato do Mundo de MotoE pela Dynavolt Intact MotoE Team, no futuro ao lado do alemão Lukas Tulovic, de 23 anos.

Garzo, que competiu no Campeonato do Mundo de Moto2 pela Pons Team em 2020 e 2021 e terminou em segundo lugar na classe média de GP na sua corrida em casa no Circuito Ricardo Tormo, admitiu: "O meu objetivo a longo prazo é regressar à Moto2. De momento, no entanto, o foco está no próximo ano no MotoE. Estamos a encarar isto com muita motivação para lutar pela vitória no maior número de corridas possível."

Garzo terminou a primeira época oficial do campeonato do mundo da série eléctrica em 4º lugar na classificação geral deste ano. "É obviamente uma pena não estar entre os três primeiros - depois de seis pódios e uma vitória, normalmente gostaríamos de estar entre os três primeiros, mas perdemos muitos pontos na Alemanha", disse, referindo-se ao incidente com Nicholas Spinelli que o forçou a abandonar a corrida. "Mas, em última análise, não é um problema, senti-me muito forte durante a época e também tenho uma sensação muito boa com a equipa, os técnicos e os mecânicos. Isso facilitou o trabalho e também traz mais satisfação. Como já disse, é uma pena não ter conseguido chegar aos três primeiros lugares esta época. Mas isso só reforça os nossos objectivos para a próxima época. Acredito que somos capazes de o fazer", afirmou o espanhol.

Garzo já estava na grelha no ano de estreia do MotoE de 2019. Ele revelou o seguinte sobre a Ducati V21L, que substituiu a Energica Ego Corsa usada até então como a moto de monolugar do MotoE em 2023: "A melhoria mais importante com a moto Ducati é que agora é uma máquina de corrida mais realista. É mais fácil ajustar a configuração e a mota e levá-la ao limite. É uma mota mais competitiva."

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoE 2023 após 16 corridas:

1º Casadei, 260 pontos. 2. Torres, 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli, 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. M. Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.