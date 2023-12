Le calendrier des tests 2024 avec de nouvelles dates pour Portimão

La classe électrique se préparera certes à la nouvelle saison lors de quatre journées d'essais à Portimão, comme prévu initialement. Toutefois, les dates ont été modifiées : Le premier test MotoE 2024 a été étendu à trois jours (du 21 au 23 février). La date de début mars est supprimée, mais les pilotes MotoE pourront se perfectionner sur la Ducati V21L à l'Autódromo Internacional do Algarve le 21 mars, juste avant le début de la saison.

Le championnat du monde MotoE 2024 débutera avec le premier événement MotoGP en Europe, le GP du Portugal, du 22 au 24 mars. Les autres catégories de GP débuteront la saison 2024 du 8 au 10 mars sous les projecteurs de Doha.

Après la première journée d'essais hivernaux à Valence, qui s'est terminée le 28 novembre par le meilleur temps de Maverick Viñales (Aprilia), le calendrier des tests pour les as du MotoGP prévoit deux tests pré-saison à Sepang (du 6 au 8 février) et à Doha (19 et 20 février) au cours de la nouvelle année civile.

Le shakedown test qui aura lieu auparavant en Malaisie (du 1er au 3 février) ne sera plus réservé aux pilotes d'essai et aux débutants (Pedro Acosta sera le seul rookie du plateau en 2024), mais sera également ouvert aux pilotes titulaires de Yamaha et de Honda. C'est ce que prévoit le nouveau règlement "concessions", car les deux marques japonaises ont été classées dans le groupe D le plus bas, sans restrictions d'essais, en raison de leurs maigres résultats au championnat du monde des constructeurs 2023.

A cela s'ajoutent trois jours d'essais officiels pendant la saison, à Jerez, Mugello et Misano, le lendemain de chaque Grand Prix sur le même circuit.

Au total, le nombre de jours d'essais MotoGP sera donc augmenté d'un jour par rapport à la saison 2023, pour atteindre un total de neuf jours. Les responsables se sont mis d'accord sur ce point avec les constructeurs, les équipes et les pilotes ainsi que le fournisseur de pneus Michelin, car un nouveau pneu avant doit être testé en vue de 2025.

Pour les petites catégories, un test IRTA de trois jours est à nouveau au programme avant le début de la saison au Qatar, et ce du 28 février au 1er mars à Jerez.

Auparavant, un test privé (sur des journées séparées pour les Moto3 et Moto2) aura lieu sur l'"Autodromo Internacional do Algarve" de Portimão.

Tests MotoGP de la pré-saison 2024

01 au 03 février : Shakedown Test Sepang (pour les pilotes d'essai, les rookies ainsi que les pilotes sur des marques du groupe "concessions" D)

06 au 08 février : test de Sepang

19 et 20 février : Test du Qatar

Tests MotoGP de la saison 2024

29 avril : Jerez

03 juin : Mugello

09 septembre : Misano

Tests Moto2 de la pré-saison 2024

24 et 25 février : Portimão (test privé)

28 février au 1er mars : Jerez (test IRTA)

Tests Moto3 de la présaison 2024

22 et 23 février : Portimão (test privé)

28 février au 1er mars : Jerez (test IRTA)

Tests MotoE de la présaison 2024

21 au 23 février : Portimão

21 mars : Portimão