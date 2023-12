Il calendario dei test 2024 con le nuove date per Portimão

Il calendario dei test pre-stagionali della MotoE è stato modificato: Ecco come si presenta ora il calendario completo dei test del Motomondiale per il 2024, compresa la MotoGP.

Come inizialmente previsto, la classe elettrica si preparerà per la nuova stagione in un totale di quattro giorni di test a Portimão. Tuttavia, le date sono state modificate: Il primo test MotoE del 2024 è stato esteso a tre giorni (dal 21 al 23 febbraio). La data di inizio marzo è stata cancellata, ma i piloti della MotoE potranno mettere a punto le loro abilità in sella alla Ducati V21L all'Autódromo Internacional do Algarve il 21 marzo, poco prima dell'inizio della stagione.

Il Campionato del Mondo MotoE 2024 inizia con il primo evento MotoGP in Europa, il GP del Portogallo dal 22 al 24 marzo. Le altre classi del GP daranno il via alla stagione 2024 dall'8 al 10 marzo sotto i riflettori di Doha.

Dopo la prima giornata di test invernali a Valencia , conclusa il 28 novembre con il miglior tempo di Maverick Viñales (Aprilia), il calendario dei test per gli assi della MotoGP prevede due test pre-stagionali a Sepang (dal 6 all'8 febbraio) e Doha (19 e 20 febbraio) nel nuovo anno solare.

Il precedente shakedown test in Malesia (dall'1 al 3 febbraio) non è più riservato ai collaudatori e ai debuttanti (Pedro Acosta è l'unico esordiente in campo nel 2024), ma è aperto anche ai normali piloti Yamaha e Honda. Ciò è previsto dalla nuova regola delle "concessioni", in quanto i due costruttori giapponesi sono stati inseriti nel più basso Gruppo D senza restrizioni per i test a causa dei loro scarsi risultati nel Campionato Costruttori 2023.

Inoltre, ci saranno tre giorni di test ufficiali per tutti loro durante la stagione, a Jerez, Mugello e Misano, ciascuno il giorno successivo al Gran Premio sullo stesso circuito.

In totale, il numero di giorni di test della MotoGP sarà quindi aumentato di un giorno rispetto alla stagione 2023, per un totale di nove giorni. Questo è stato concordato dai responsabili con i costruttori, i team e i piloti, oltre che con il fornitore di pneumatici Michelin, perché un nuovo pneumatico anteriore deve essere testato in vista del 2025.

Per le classi minori, prima dell'apertura della stagione in Qatar è in programma ancora una volta un test IRTA di tre giorni, dal 28 febbraio al 1° marzo a Jerez.

Questo sarà preceduto da un test privato (in giorni separati per Moto3 e Moto2) presso l'"Autodromo Internacional do Algarve" di Portimão.

Test MotoGP per la pre-stagione 2024

Dal 01 al 03 febbraio: test di Sepang (per i collaudatori, i debuttanti e i piloti con moto "concesse" del Gruppo D).

Dal 06 all'08 febbraio: test di Sepang

19 e 20 febbraio: test in Qatar

Test MotoGP per la stagione 2024

29 aprile: Jerez

03 giugno: Mugello

09 settembre: Misano

Test della Moto2 per la stagione 2024

24 e 25 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)

Test Moto3 per il precampionato 2024

22 e 23 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)

Test MotoE per il precampionato 2024

Dal 21 al 23 febbraio: Portimão

21 marzo: Portimão