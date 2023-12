Il Foward Racing Team annuncia la partecipazione alla MotoE nel 2024

Lo schieramento di 18 piloti è in fermento in vista della seconda stagione ufficiale del campionato mondiale della serie elettrica. L'ultima novità: Forward Racing farà il suo debutto nella MotoE nel 2024.

Venerdì scorso il Forward Racing Team ha annunciato che nel 2024 parteciperà al Campionato del Mondo MotoE insieme alla Moto2 (con Alex Escrig e Xavier Artigas). Resta da vedere con quali piloti.

"La partecipazione alla MotoE sottolinea il nostro impegno per l'ambiente e riflette i valori di sostenibilità che sono sempre stati al centro della nostra filosofia", ha dichiarato il Team Principal Giovanni Cuzari, spiegando la mossa. "La MotoE non è solo una sfida sportiva, ma anche un'opportunità per dimostrare che il motorsport può svolgere un ruolo pionieristico verso una mobilità più sostenibile".

Si prevede che nel 2024 anche la MotoE sarà composta da nove squadre con un totale di 18 piloti in sella alle moto V21L standardizzate della Ducati. Pramac si ritirerà dalla classe elettrica e i posti della RNF saranno occupati (Trackhouse subentrerà in MotoGP). Oltre a Forward, il team Ducati Superbike Aruba.it ha mostrato interesse per il Campionato del Mondo MotoE.

I partecipanti al Campionato del Mondo MotoE 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Team Openbank Aspar: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing: pilota ancora aperto

Aruba.it?