Foward Racing Team anuncia entrada no MotoE em 2024

A equipa de 18 pilotos está a ser abalada antes da segunda temporada oficial do campeonato mundial da série eléctrica. A última novidade: a Forward Racing vai estrear-se no MotoE em 2024.

Na sexta-feira, a Forward Racing Team anunciou que iria disputar o Campeonato do Mundo de MotoE em 2024, a par da Moto2 (com Alex Escrig e Xavier Artigas). Resta saber com que pilotos.

"A participação no MotoE sublinha o nosso compromisso com o ambiente e reflecte os valores de sustentabilidade que sempre estiveram no centro da nossa filosofia", afirmou o Diretor de Equipa Giovanni Cuzari, explicando a mudança. "O MotoE não é apenas um desafio desportivo, mas também uma oportunidade para mostrar que o desporto motorizado pode desempenhar um papel pioneiro no sentido de uma mobilidade mais sustentável."

Está previsto que o MotoE seja composto por nove equipas com um total de 18 pilotos nas motos V21L normalizadas da Ducati em 2024. A Pramac vai retirar-se da classe eléctrica e as posições da RNF vão ser preenchidas (a Trackhouse vai assumir o comando no MotoGP). Para além da Forward, a equipa de trabalho da Ducati Superbike, Aruba.it, está a mostrar interesse no Campeonato do Mundo de MotoE.

A lista de participantes no Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing: piloto ainda em aberto

Aruba.it?