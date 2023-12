Championnat du monde MotoE : certaines équipes ont la tête dans les nuages

Certaines équipes MotoGP comme Pramac et Trackhouse ne veulent plus gaspiller de capacités pour le championnat MotoE. Pour d'autres écuries, la catégorie électrique est une affaire lucrative.

Au cours des premières années de la Coupe du monde MotoE, transformée en championnat du monde en 2023 après quatre ans d'existence et disputée pour la première fois avec des motos monotypes Ducati, les six teams clients du MotoGP (Tech3, LCR, Pramac, Petronas, puis RNF, Avintia, etc.) ont été contraints par Dorna, avec une douce pression, d'occuper accessoirement deux créneaux MotoE. Les places restantes ont été confisquées par des équipes dociles en Moto2 et Moto3.

Mais l'intérêt des sponsors et du public pour la série électrique reste limité. C'est pourquoi les équipes MotoGP de Pramac et de Trackhouse viennent de céder leurs places en MotoE - à Forward et à l'équipe d'usine Ducati Superbike Aruba.it. En effet, au cours des deux dernières années, Aruba.it s'est à chaque fois occupée des engagements wildcard du pilote d'essai Ducati Michele Pirro dans le championnat du monde MotoGP. Mais avec les nouvelles règles de concession, Ducati ne pourra pas utiliser de wildcards en 2024, il y a donc des capacités libres.

Pour certaines équipes, en revanche, le MotoE génère des bénéfices lucratifs. En effet, les motos monotypes et les pneus Michelin sont gratuits, les courses ont toutes lieu en Europe, les frais de déplacement sont donc gérables. De plus, Dorna soutient chaque pilote par équipe avec une subvention de 40.000 euros.

Malgré cela, certaines équipes de MotoE vendent leurs places de départ à des pilotes intéressés pour une bonne somme d'argent. Le chef d'équipe controversé et infructueux de Forward Racing, Giovanni Cuzari, qui a déjà respiré de l'air filtré, négocie actuellement avec l'Italien Andrea Mantovani et lui demande une dot de 30.000 euros, alors que Mantovani a terminé le championnat du monde 2023 en huitième position et a remporté deux courses et une deuxième place.

L'Open Bank-MotoE-Team de Jorge "Aspar" Martinez est également en train de passer à la caisse. Selon les informations, l'Open Bank fait payer le sponsoring 250.000 euros par an, dont 100.000 euros à Maria Herrera pour ses succès mitigés.

La liste des participants au championnat du monde MotoE 2024

Felo Gresini : Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi : Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team : Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP : Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing : Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse : Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team : Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing : pilotes encore à déterminer

Aruba.it : pilotes encore à déterminer

Le plateau du Championnat du Monde MotoE 2023

Felo Gresini : Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse : Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Équipe Openbank Aspar : Jordi Torres, Maria Herrera

Équipe Pons Racing 40 : Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Prettl Pramac MotoE : Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team : Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP : Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing : Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team : Andrea Mantovani, Mika Perez

Le calendrier provisoire du Championnat du Monde MotoE 2024

23 mars : Portimão/Portugal

11 mai : Le Mans/France

25 mai : Catalunya/Espagne

01 juin : Mugello/Italie

29 juin : Assen/Pays-Bas

06 juillet : Sachsenring/Allemagne

17 août : Red Bull Ring/Autriche

07 septembre : Misano/Italie

Classement final du championnat du monde MotoE 2023 après 16 courses :

1. Casadei, 260 points. 2. Torres 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. Miquel Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.