MotoE-WM: la cassa sta suonando per alcuni team

Alcuni team della MotoGP, come Pramac e Trackhouse, non vogliono più sprecare capacità nel Campionato del Mondo MotoE. Per altre scuderie, la classe elettrica è un business redditizio.

Nei primi anni della Coppa del Mondo MotoE, trasformata in campionato mondiale nel 2023 dopo quattro anni e disputata per la prima volta con le monoposto Ducati, i sei team clienti della MotoGP (Tech3, LCR, Pramac, Petronas, successivamente RNF, Avintia, ecc.) sono stati costretti dalla Dorna, con una leggera pressione, a occupare due slot MotoE a margine. Gli slot rimanenti sono stati occupati da team conformi in Moto2 e Moto3.

Ma l'interesse degli sponsor e del pubblico per la serie elettrica è limitato. Per questo motivo, anche i team MotoGP Pramac e Trackhouse hanno rinunciato ai loro posti in MotoE, a favore di Forward e del team Ducati Superbike works Aruba.it. Questo perché Aruba.it si è occupata delle iscrizioni come wildcard per il collaudatore Ducati Michele Pirro nel Campionato del Mondo MotoGP in ciascuno degli ultimi due anni. Tuttavia, le nuove regole di concessione non consentono a Ducati di utilizzare le wildcard nel 2024, quindi la capacità è libera.

Per alcune scuderie, invece, la MotoE genera profitti elevati. Questo perché le moto standardizzate e i pneumatici Michelin sono gratuiti e le gare si svolgono tutte in Europa, quindi le spese di viaggio sono gestibili. Inoltre, Dorna sostiene ogni pilota per squadra con una sovvenzione di 40.000 euro.

Tuttavia, alcune squadre della MotoE vendono i loro posti di partenza a piloti interessati per un buon prezzo. Il controverso e fallimentare boss del team Forward Racing, Giovanni Cuzari, che ha già respirato aria di setaccio, sta ora negoziando con l'italiano Andrea Mantovani - e vuole da lui una dote di 30.000 euro - anche se Mantovani ha concluso il Campionato del mondo 2023 all'ottavo posto assoluto - e ha ottenuto due vittorie e un secondo posto in gara nel Mondiale.

Anche il team Open Bank MotoE di Jorge "Aspar" Martinez sta incassando. Secondo quanto riferito, la sponsorizzazione di Open Bank costa 250.000 euro all'anno, di cui 100.000 euro andranno a Maria Herrera per i suoi moderati successi.

I partecipanti al Campionato del Mondo MotoE 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Team Openbank Aspar: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing: pilota ancora libero

Aruba.it: Pilota ancora libero

I partecipanti al Campionato del Mondo MotoE 2023

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Team Openbank Aspar: Jordi Torres, Maria Herrera

Team Pons Racing 40: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Prettl Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

Il calendario provvisorio del Campionato mondiale MotoE 2024

23 marzo: Portimão/Portogallo

11 maggio: Le Mans/Francia

25 maggio: Catalunya/Spagna

01 giugno: Mugello/Italia

29 giugno: Assen/Paesi Bassi

06 luglio: Sachsenring/Germania

17 agosto: Red Bull Ring/Austria

07 settembre: Misano/Italia

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoE 2023 dopo 16 gare:

1° Casadei, 260 punti. 2. Torres 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. Zaccone 104. Zaccone 104. 12. Miquel Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.