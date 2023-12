MotoE-WM: A caixa registadora está a tocar para algumas equipas

Algumas equipas de MotoGP, como a Pramac e a Trackhouse, já não querem desperdiçar capacidade no Campeonato do Mundo de MotoE. Para outras equipas de corrida, a classe eléctrica é um negócio lucrativo.

Nos primeiros anos da Taça do Mundo de MotoE, que foi transformada num campeonato mundial em 2023 após quatro anos e foi realizada pela primeira vez com motos monolugares da Ducati, as seis equipas clientes de MotoGP (Tech3, LCR, Pramac, Petronas, posteriormente RNF, Avintia, etc.) foram forçadas pela Dorna, com uma ligeira pressão, a preencher duas vagas de MotoE à parte. As restantes vagas foram ocupadas por equipas conformes de Moto2 e Moto3.

Mas o interesse dos patrocinadores e do público nas séries eléctricas é limitado. É por isso que as equipas de MotoGP Pramac e Trackhouse também cederam os seus lugares no MotoE - à Forward e à equipa de trabalho da Ducati Superbike Aruba.it. Isto deve-se ao facto de a Aruba.it ter tratado das entradas wildcard para o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, no Campeonato do Mundo de MotoGP em cada um dos últimos dois anos. No entanto, as novas regras de concessão significam que a Ducati não está autorizada a utilizar os wildcards em 2024, pelo que há capacidade livre.

Por outro lado, para algumas equipas, o MotoE gera lucros lucrativos. Isto porque as motos normalizadas e os pneus Michelin são gratuitos e as corridas decorrem todas na Europa, pelo que as despesas de deslocação são controláveis. Além disso, a Dorna apoia cada piloto por equipa com um subsídio de 40.000 euros.

No entanto, algumas equipas de MotoE vendem os seus lugares de partida a pilotos interessados por bom dinheiro. O controverso e mal sucedido chefe de equipa da Forward Racing, Giovanni Cuzari, que também já respirou ar peneirado, está agora a negociar com o italiano Andrea Mantovani - e quer um dote de 30.000 euros dele - embora Mantovani tenha terminado o Campeonato do Mundo de 2023 em oitavo lugar na classificação geral - e tenha conseguido duas vitórias em corridas do Campeonato do Mundo e um segundo lugar.

A equipa Open Bank MotoE de Jorge "Aspar" Martinez também está a ganhar dinheiro. De acordo com os relatórios, o patrocínio do Open Bank custa 250.000 euros por ano, dos quais Maria Herrera será compensada com 100.000 euros pelos seus sucessos moderados.

A lista de participantes do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing: Piloto ainda em aberto

Aruba.it: Piloto ainda em aberto

A lista de participantes do Campeonato do Mundo de MotoE de 2023

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Equipa Openbank Aspar: Jordi Torres, Maria Herrera

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Prettl Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

O calendário provisório do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

23 março: Portimão/Portugal

11 maio: Le Mans/França

25 maio: Catalunha/Espanha

01 junho: Mugello/Itália

29 de junho: Assen/Países Baixos

06 julho: Sachsenring/Alemanha

17 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

07 setembro: Misano/Itália

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoE 2023 após 16 corridas:

1º Casadei, 260 pontos. 2. Torres 217. 3. Ferrari 216. 4. Garzo 215. 5. Krummenacher 167. 6. Spinelli 150. 7. Granado 139. 8. Mantovani 138. 9. Zannoni 130. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 104. 12. Miquel Pons 99. 13. Okubo 79. 14. Rabat 57. 15. Perez 53. 16. Finello 35. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15. 20. Migno 2.