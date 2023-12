Randy Krummenacher : Endurance avec Honda au lieu de MotoE

Lors de sa première saison MotoE 2023 au sein de l'équipe Dynavolt Intact, le Suisse Randy Krummenacher a maintenu l'intérêt des fans de GP germanophones pour la série de courses électriques, qui a été disputée pour la première fois avec des motos Ducati et qui a bénéficié pour la première fois d'un statut de championnat du monde après quatre années de coupe du monde. Le Zurichois de l'Oberland, qui vit en Italie au bord du lac de Trasimène, a remporté la première course samedi à Silverstone et a terminé le championnat du monde à la cinquième place du classement général. Malgré cela, il a décidé de ne pas passer une deuxième année dans le championnat du monde MotoE.

"Une belle année pleine d'actions et de succès s'achève lentement", a résumé Randy Krummenacher. "Pour clore la saison, j'ai disputé les 24 heures du Bol d'Or pour le Tati Team Beringer sur une Kawasaki ZX10. Cet équipage français a fait preuve d'une grande expérience pour nous faire vivre une expérience géniale. Nous étions en 4e position après 19 heures de course, mais malheureusement le moteur nous a lâchés. Mais c'était du pur racing qui m'a tellement plu que j'ai décidé de me consacrer entièrement à l'endurance en 2024".

Début décembre, Randy Krummenacher ne voulait pas encore dévoiler l'équipe dans laquelle il disputerait le prochain championnat du monde d'endurance. En effet, le contrat n'était pas encore signé. Maintenant, il révèle : "Je continuerai à courir avec le team Tati, mais nous utiliserons la nouvelle Honda CBR RR-R".

"En plus des nombreux essais WEC qui commenceront dès la fin janvier, je continuerai à être pilote de développement pour la société de pneus Mitas. En plus de cela, j'essaie avec ma femme Serena de continuer à développer notre école de course 'Twentyone' en Italie".

Randy poursuit : "La saison 2024 n'arrivera jamais assez tôt.

Je m'en réjouis beaucoup".

Randy Krummenacher invite ses fidèles fans à la traditionnelle rencontre du fan-club le samedi 20 janvier chez Speedbox GmbH, Tägerstrasse 90, CH-5430 Wettingen.

L'apéritif débutera à 17h30 et sera suivi d'excellentes pizzas fraîches préparées par Adriano Miglio de la Pizzeria Giallo à Egg près de Zurich. La soirée se poursuivra en musique et par l'interview annuelle avec une rétrospective de la saison 2023 et des perspectives pour 2024.

Krummi vous prie de vous inscrire rapidement au numéro de téléphone + 41-076-3433434 ou par e-mail : info@randykrummenacher.ch