Randy Krummenacher: Endurance con Honda invece che MotoE

Nella sua prima stagione MotoE nel 2023 con il team Dynavolt Intact, il pilota svizzero Randy Krummenacher ha tenuto vivo l'interesse degli appassionati di GP di lingua tedesca per la serie di corse elettriche, che si è svolta per la prima volta con moto Ducati e ha goduto dello status di Campionato del Mondo per la prima volta dopo quattro anni di Coppa del Mondo. Lo zurighese, che vive sul Lago Trasimeno in Italia, ha vinto la prima gara sabato a Silverstone e ha concluso il Campionato del Mondo al quinto posto assoluto. Tuttavia, ha deciso di non partecipare per un secondo anno al Campionato del Mondo MotoE.

"Un grande anno pieno di azione e di successi sta lentamente volgendo al termine", ha riassunto Randy Krummenacher. "Alla fine della stagione, ho partecipato alla gara di 24 ore al Bol d'Or per il Tati Team Beringer su una Kawasaki ZX10. Questo equipaggio francese ha offerto un'esperienza brillante con molta esperienza. Dopo 19 ore eravamo al quarto posto, ma purtroppo il motore ci ha deluso. Ma è stata una gara pura, che mi è piaciuta così tanto che ho deciso di dedicarmi completamente alle gare di durata nel 2024".

All'inizio di dicembre, Randy Krummenacher non ha voluto rivelare per quale squadra avrebbe gareggiato nel prossimo Campionato del Mondo Endurance. Il contratto non era ancora stato firmato. Ora rivela: "Continuerò a correre con il Team Tati, ma utilizzeremo la nuova Honda CBR RR-R".

"Oltre ai numerosi test drive del WEC, che inizieranno a fine gennaio, continuerò a essere un pilota di sviluppo per l'azienda di pneumatici Mitas. Sto anche cercando di espandere ulteriormente la nostra scuola di corse 'Twentyone' in Italia con mia moglie Serena".

Randy continua: "La stagione 2024 non può arrivare abbastanza presto.

Non vedo l'ora".

Randy Krummenacher invita i suoi fedeli fan alla tradizionale riunione del fan club che si terrà sabato 20 gennaio presso Speedbox GmbH in Tägerstrasse 90 a CH-5430 Wettingen.

L'aperitivo inizia alle 17.30, seguito dalle pizze appena sfornate da Adriano Miglio della Pizzeria Giallo di Egg, vicino a Zurigo. L'evento prosegue con musica e l'intervista annuale con un bilancio della stagione 2023 e una previsione per il 2024.

Krummi vi chiede di iscrivervi al più presto chiamando il numero + 41-076-3433434 o inviando un'e-mail a: info@randykrummenacher.ch