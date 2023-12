Randy Krummenacher: Endurance com a Honda em vez de MotoE

Randy Krummenacher, de 33 anos, Campeão do Mundo de Supersport de 2019, está a virar as costas ao Campeonato do Mundo de MotoE e vai disputar o Campeonato do Mundo de Endurance com a Honda em 2024.

Na sua primeira temporada de MotoE em 2023 com a equipa Dynavolt Intact, o piloto suíço Randy Krummenacher manteve os fãs de GP de língua alemã interessados na série de corridas eléctricas, que foi realizada pela primeira vez com motos Ducati e teve o estatuto de Campeonato do Mundo pela primeira vez após quatro anos de Campeonato do Mundo. O piloto natural de Zurique, que vive no Lago Trasimeno, em Itália, venceu a primeira corrida no sábado, em Silverstone, e terminou o Campeonato do Mundo no quinto lugar da geral. No entanto, decidiu não passar um segundo ano no Campeonato do Mundo de MotoE.

"Um grande ano cheio de ação e sucesso está lentamente a chegar ao fim", resumiu Randy Krummenacher. "No final da época, disputei a corrida de 24 horas no Bol d'Or pela Tati Team Beringer numa Kawasaki ZX10. Esta equipa francesa proporcionou uma experiência brilhante com muita experiência. Estávamos em 4º lugar ao fim de 19 horas, mas infelizmente o motor deixou-nos ficar mal. Mas foi uma corrida pura, da qual gostei tanto que decidi dedicar-me totalmente às corridas de resistência em 2024."

No início de dezembro, Randy Krummenacher não quis revelar em que equipa iria competir no próximo Campeonato do Mundo de Resistência. O contrato ainda não tinha sido assinado. Agora revela: "Vou continuar a correr com a Team Tati, mas vamos utilizar a nova Honda CBR RR-R."

"Para além dos muitos testes do WEC, que começam no final de janeiro, continuarei a ser um piloto de desenvolvimento para a empresa de pneus Mitas. Também estou a tentar expandir a nossa escola de corridas "Twentyone" em Itália com a minha mulher Serena."

Randy continua: "A época de 2024 não pode chegar suficientemente cedo.

Estou realmente ansioso por ela".

Randy Krummenacher convida os seus fiéis fãs para a tradicional reunião do clube de fãs no sábado, 20 de janeiro, na Speedbox GmbH na Tägerstrasse 90 em CH-5430 Wettingen.

O aperitivo começa às 17h30, seguido de pizzas acabadas de fazer por Adriano Miglio da Pizzeria Giallo em Egg, perto de Zurique. O evento continua com música e a entrevista anual com uma revisão da temporada de 2023 e uma perspetiva para 2024.

Krummi pede-lhe que se inscreva o mais rapidamente possível, ligando para + 41-076-3433434 ou enviando um e-mail para: info@randykrummenacher.ch